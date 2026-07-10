Ценители музыки пережили незабываемый вечер

Именно «Курчатов фест», как говорят эксперты, во многом повлиял на решение жюри отдать победу Челябинску в конкурсе на престижное звание Культурной столицы России 2027 года. И сегодняшний вечер — лучшее тому подтверждение.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Одному из главных жанров в этом мире — опере — посвящен сегодняшний концерт. На сцене блистательные мастера вокального искусства: Ольга Перетятько и Иван Гынгазов. Вместе с Челябинским симфоническим оркестром под управлением Алексея Рубина они дарят зрителям вечер, который невозможно забыть.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

— Очень люблю челябинскую публику, всегда знаю, что будет теплый прием, — делится Иван Гынгазов. — Всегда приятно работать с челябинским оркестром, действительно высококвалифицированный коллектив. А выступать на открытой площадке всегда сложно: проблематично для голоса, для ощущения акустики.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Сегодняшний репертуар — настоящий оперный пир. В первом отделении — великий Бизе: увертюра к «Кармен», дуэт Хозе и Микаэлы, арии Микаэлы и Хозе, зажигательная Фарандола из «Арлезианки». Следом Пуччини: ария Калафа из «Турандот» («Пусть никто не спит» — та самая), «Вальс Мюзетты» из «Богемы» и знаменитый дуэт Мими и Рудольфа.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

— Очень люблю дирижера Алексея Рубина, с Иваном Гынгазовым первый раз буду петь вместе. Выступаю не впервые, конечно: самая большая аудитория была у Эйфелевой башни, сто тысяч человек. Горизонт людей. И страшно, но потом думаешь, что приносишь радость людям, — комментирует Ольга Перетятько.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Во втором отделении — интермеццо из «Манон Леско», дуэт Герцога и Джильды из «Риголетто» Верди, «Гавот Манон» Массне, искрометная увертюра к «Севильскому цирюльнику» Россини, а затем — «Заря отделяет свет от тьмы» Тости, вальс Джульетты из «Ромео и Джульетты» Гуно, легендарная «Гранада» Лары и, наконец, виртуозный «Поцелуй» Ардити.

Пусть никто не спит. Сегодня звучит великая музыка.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

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