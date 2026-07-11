«Тополя стучали мне в окно третьего этажа»: ураган в Златоусте повалил деревья на машины и линии передач, сорвал крыши с домов

Стихия разбушевалась не на шутку. Фото: Nikita Khurmatulin, Станислав Костин/паблик "Любимый Златоуст" во Вконтакте

В Златоусте продолжают ликвидировать последствия урагана, который обрушился на город вечером в пятницу, 10 июля. Ветер был такой силы, что повалил деревья на машины, линии передач, машины, припаркованные во дворе, а также сорвал крыши домов.

Фото: Станислав Костин Фото: Предоставлено "Комсомолке".

- К нам в окно стучались пятидесятиметровые тополя. На минуточку, живем мы на 3 этаже. Жутко, опасно, но зато окна чистейшие теперь, - пишет жительница Златоуста Ольга.

- Нам на пол огорода упали тополя, капец урожаю, - возмущается Татьяна.

- У людей балконы вынесло, не то что москитки. В частном секторе крыши посносило, - пишет Татьяна.

- Ехали на 14к, чудом избежали трагедии, если бы водитель не остановился на остановке, то дерево бы упало как раз на автобус, - пишет Наталья.

Фото: Галина Гареева/vk.com/zgo_official, Наталья Демидова/vk.com/love_zlatoust74

Упавшие деревья перекрыли тротуары и проезжую часть. Как только стихия успокоилась, специалисты-коммунальщики приступили к расчистке. Подключилось МЧС.

- Работы по расчистке завалов ведутся в круглосуточном режиме, - сообщили в мэрии.

Фото: Регина Юрская, Татьяна Богданова/vk.com/love_zlatoust74,

В нескольких районах города произошел обрыв контактной сети трамвайных путей. Аварийные бригады также приступили к устранению повреждений. Часть города осталась без света - энергетики сразу же приступили к работе.

Фото: прокуратура Челябинской области

- Без электроснабжения оказались жители пос. Медведевка и части города Златоуста. Для восстановления задействованы 9 бригад специалистов челябинского филиала в составе 34 человек и 11 единиц техники. Там, где это возможно, специалисты задействуют резервные источники электроснабжения и переводят потребителей на резервные схемы. На место направлены 7 РИСЭ, и при необходимости их количество будет увеличено, - объяснили в мэрии.

Фото: Станислав Костин

Глава ЗГО Олег Решетников сообщил, что главная задача максимально быстро восстановить электроснабжение в городе и расчистить дороги.

Несмотря на работу служб всю ночь, жители Златоуста сообщают, что в некоторых районах города утром в субботу, 11 июля, все еще нет света.

Фото: Станислав Костин

В правительстве региона сообщили, что утром по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Златоуст выехали исполняющий обязанности министра ЖКХ Андрей Кузнецов и министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга. Они примут участие в работе муниципального штаба, на месте оценят последствия стихии для их скорейшего устранения.

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