«Новые Люди» запустили комитет блогеров в Челябинске

Фото: партия "Новые люди"

Мария Лазарева - южноуральский блогер, которого подписчики знают как «Маша из Челябинска». Она ведёт соцсети о путешествия по родному краю: дороги между небольшими городами, местные музеи, набережные, забытые заводские кварталы. Мария объехала уже около 30 городов Челябинской области и останавливаться не собирается.

«Мне в какой-то момент стало обидно, что мы живём на Южном Урале, а многие даже не знают, сколько здесь городов и как они называются. Я начала показывать. Потом поняла, что интересно не только в городах, и поехала в сёла: там тоже есть истории и люди, которыми хочется гордиться», - делится Мария.

Своей миссией она называет «влюблять жителей в регион». Но одного блога, признаётся, уже мало: проект хочется масштабировать, находить единомышленников. Поэтому она пришла на первое заседание комитета блогеров, который в Челябинске собрала партия «Новые люди».

За одним столом - блогеры разного формата: мамы, спортивные авторы, тревел-обозреватели. У каждого свой стиль и своя аудитория, но объединяет их главное: влияние и желание менять жизнь в области к лучшему.

«Сегодня блогеры - это не просто люди с камерой. Они формируют привычки и повестку: что обсуждают, чему подражают, во что верят. Если лидер мнений выйдет на субботник и покажет, как очищают берег Миасса, завтра к этой идее потянутся его подписчики. Поэтому мы и создаём комитет блогеров - сообщество неравнодушных людей, которые готовы менять регион», - объясняет лидер партии «Новые люди» в Челябинской области Максим Гулин.

На первой встрече Гулин представил действующие инициативы партии: помощь приютам для животных, программу «Жить по-новому» - поддержку людей старшего возраста, а также другие проекты. Блогеры быстро включились и начали предлагать свои идеи.

Мария признаётся, что именно практический подход партии и стал решающим аргументом для общего сбора за круглым столом. «Я вижу, что «Новые Люди» не просто говорят, их проекты реально работают. И теперь я хочу стать частью этого и рассказать людям», - говорит она.

Пока в комитете чуть больше 15 блогеров, но в «Новых людях» говорят, что это только начало. Сообщество планируют расширять, чтобы голос региона звучал громче, а за постами и сторис чаще следовали действия, которые меняют Челябинскую область к лучшему.