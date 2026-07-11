Сильно жарко: в Курганской области для фур закрыли все трассы

В Курганской области аномальная жара. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области из-за аномальной жары ввели ограничение для большегрузов. 11 июля с 8 утра до 8 вечера тяжелым фурам закроют проезд по всем федеральным трассам региона. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Причина — температура воздуха поднимется выше 32 градусов, и в такую погоду асфальт становится слишком мягким, тяжелые машины просто продавливают покрытие.

Ограничение коснется транспорта, чья масса или нагрузка на оси превышают допустимые нормы.

Актуальную информацию о состоянии трасс и любые вопросы можно уточнить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» в Челябинске: 8 (351) 263-52-56 или +7 982 331 37 84 (звонок бесплатный).

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