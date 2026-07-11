Сильно жарко: в Курганской области для фур закрыли все трассы

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Курганской области из-за аномальной жары ввели ограничение для большегрузов. 11 июля с 8 утра до 8 вечера тяжелым фурам закроют проезд по всем федеральным трассам региона. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Причина — температура воздуха поднимется выше 32 градусов, и в такую погоду асфальт становится слишком мягким, тяжелые машины просто продавливают покрытие.
Ограничение коснется транспорта, чья масса или нагрузка на оси превышают допустимые нормы.
Актуальную информацию о состоянии трасс и любые вопросы можно уточнить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» в Челябинске: 8 (351) 263-52-56 или +7 982 331 37 84 (звонок бесплатный).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.