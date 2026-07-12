Летали палатки и надувные круги: на озере Калды отдыхающие сняли смерч

Скриншот из видео, автор perovskiy_smotra96

В соцсетях начало распространяться видео с ураганом, поднявшемся на озере Калды 11 июля. Вместе с птицами в полет пустились надувные круги, палатки, мячи и другие вещи пляжников. Некоторые отдыхающие бросились спасать свое имущество, другие - смеялись или были шокированы внезапными сильными порывами ветра.

Под видео в социальных сетях уже набралось больше сотни комментариев:

Ураган на озере Калды

- Начало торнадо!

- Только русские могут на торнадо сказать "Классно, да?" и ржать.

- Раньше был тетрис такой с водой, нажимаешь на кнопки и нужно колечки надеть, выглядело так же.

- Не зовите меня на пляж, если не будет такого соревнования шариков. Кто победил?

В МЧС Челябинской области сообщили, что сообщений о ЧП или пострадавших на озере Калды не поступало.

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