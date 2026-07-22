По сюжету, артисты попали на нейтральную территорию между советскими и немецкими войсками Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Более 60 млн человек — столько зрителей увидели фильм «Агитбригада. Серая зона», снятый уральской творческой командой. Съемки проходили на границе Челябинской и Свердловской областей. Это история об одной из многочисленных фронтовых агитационных бригад, которых отправляли на передовую для поддержания морального духа бойцов. Передвигаясь с концертами по линии боевого соприкосновения, артисты попадают в «серую зону», где и происходит основное развитие событий.

Продюсер ленты Евгений Гапонов и режиссер Никита Золин рассказали КП-Челябинск, откуда появилась идея фильма, как проходили съемки, а также поделились планами на будущее.

Вдохновили слова дедушки

Евгений Гапонов, продюсер короткометражного фильма «Агитбригада. Серая зона», посвятил театру четверть века. До 2013 года работал в Новосибирском театральном институте в должности первого проректора, а после получил приглашение в уральскую столицу. В Екатеринбурге десять лет работал в Свердловском академическом театре драмы, а после несколько лет возглавлял театр в городе Верхняя Пышма.

Первый киноопыт продюсера был очень успешен. Короткометражный фильм «Агитбригада» был снят в 2024 году, и получил четыре международные награды: «Лучший короткометражный фильм в Европе» на Real Film Festival в Милане; «Лучший военный фильм» в Bangkok Movie Awards и на петербургском «Гало»; «Лучший международный короткометражный фильм» на Tamizhagam в Индии.

— Между собой мы ласково называем этот фильм «коротыш». Он, правда, небольшой по времени, но это не помешало нам сделать качественное кино. Призы и награды, безусловно, — это очень приятно, но самым важным достижением первого фильма считаю лицензионное соглашение с главным военно-историческим музеем страны — Музеем Победы на Поклонной горе в Москве. В рамках этого договора фильм «Агитбригада» стал частью экспозиции: музей осуществляет показ ленты у себя в кинотеатре на регулярной основе.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

На этом команда решила не останавливаться и снять следующий короткометражный фильм.

— Мы специально выбрали данный формат. Он попросту доступнее: все ресурсы сейчас на вес золота. Взять, к примеру, грузовик, на котором по сюжету передвигаются наши герои. Это не просто транспортное средство, мимолетно попадающее в кадр, — это целый «артист». Где такого взять? Низкий поклон музею автомобильной и военной техники Верхней Пышмы за предоставленную технику и оружие! Люди, работающие в нем, уникальные, и музей сам уникальный — один из самых крупных музеев военной техники в России. Представляете, больше 85% экспонатов из экспозиции в рабочем состоянии — заливаешь топливо и в путь. Нам дали для съемок уникальную технику. Например, артиллерийских тягачей Т-20 «Комсомолец» в России осталось всего несколько штук, а мы получили работоспособную модель. Грузовой автомобиль «ЗИС-5», попавший к нам в руки, пришел из Ленинградской области. Год его выпуска — 1943. Представьте, что повидала эта легендарная машина! Сегодня подобного рода реквизитом могут оперировать, пожалуй, только Москва и Питер. Ну, и, получается, мы.

Идея фильма возникла неспроста:

— Я много лет нахожусь в театральной сфере, изучаю историю, в том числе все, что связано с темой Великой Отечественной войны. Хорошо знаком с лучшими киноработами режиссеров-фронтовиков и современными картинами на военную тематику. Представьте, с каким удивлением я обнаружил, что фильмов про артистов периода Великой Отечественной войны и всего того, что связано с их работой, практически нет. Безусловно, существует много картин, включающих отдельные сцены, эпизоды с фронтовыми концертами, но еще никто не снимал целую историю о сугубо мирных, творческих людях, оказавшихся по долгу службы (в театре, как и в армии, тоже служат) в экстремальных обстоятельствах. Наш фильм — дань уважения коллегам из прошлого, внесшим свой вклад в общее дело разгрома врага.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Дедушка Евгения служил в разведке и прошел почти всю Великую Отечественную войну. Выжил в нескольких рукопашных. После тяжелого ранения был демобилизован в 1944 году.

— Как и большинство фронтовиков, он практически ничего не рассказывал родным о войне. Лишь за пару лет до смерти он начал понемногу говорить о ее тяготах. Это были какие-то бытовые детали, которые плохо укладывались в голове. Вот он начал описание какого-то эпизода, а я «залип» эмоционально уже на первой фразе: «Во время одного из боев, на третий день, мы смогли поесть…» Конечно, я был под глубоким впечатлением от рассказов дедушки и запомнил их на всю жизнь. В фильме я сыграл водителя грузовика, почтив таким образом память своего родственника. По сюжету мой герой — бывший разведчик, который после ранения стал «крутить баранку». Его главным желанием было остаться в общем деле, помогать товарищам.

С первых дней войны стали создаваться агитационные бригады, но мы почти ничего о них не знаем и не слышим.

— Архивные сводки говорят, что за четыре года Великой Отечественной войны на линии боевого соприкосновения было дано около 1,5 млн концертов, — продолжает Евгений Гапонов. — Если разделить на 1418 дней, сколько шла Великая Отечественная война, то получится примерно 1100 представлений в сутки. И теперь возникает вопрос: почему мы не говорим об этом? Лично мне эти цифры долгое время не давали покоя.

Для сравнения: сегодня у нас в стране около 600 театров. Получается, скромная цифра. Даже если добавить некоторое количество выступлений на других, непрофильных площадках, все равно все равно сравнение количества представлений будет не в пользу современности.

— Артисты работали в совершенно неприспособленных условиях, с огромным риском для жизни, в жару, в холод, в непогоду. Они несли свет своего искусства и этим согревали бойцов. Тех бойцов, которые, сидя в окопах, одеревенели душой и телом от грязи, лишений, от ежедневной смерти. Конечно же, важно было сохранить человеческое в нечеловеческих обстоятельствах, и артисты, хоть и ненадолго, помогали бойцам забыть о мясорубке: спеть подзабытые песни мирной жизни, дать уставшим людям почувствовать, что они нужны, их ждут и в них верят.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

В наше время тоже есть люди, которые совершают самоотверженные поступки. По словам Евгения Гапонова, во время съемок команда получала большую помощь, порой от тех людей, от которых ждали ее меньше всего:

— Ключевую роль в осуществлении этого проекта сыграло государство. Без финансовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив съемки были бы невозможны. Была информационная поддержка от министерств культуры Свердловской и Челябинской областей. Для себя я называю этот проект парадоксальным: за 25 лет профессиональной работы в театре мне никогда не было так легко и сложно одновременно. Часто мы сталкивались с глухой стеной, где ожидали получить помощь от чиновников, например, или региональных структур. Тогда нам помогали простые люди. Во время съемок нам приходилось оставлять технику и часть кинооборудования в поле до следующей смены. Кто бы мог подумать, что охранять инвентарь нам поможет местная цыганская диаспора? Оказывается, челябинские цыгане невероятно патриотичны. Узнав, что мы снимаем кино о войне, они навещали, помогали всячески, угощали огурцами и помидорами, привозили на площадку бензин. Когда оказалась под угрозой срыва сцена с лошадью, то наши новые добрые знакомые безвозмездно предложили свою. Могу сказать без преувеличения, что в такие моменты ощущаешь что кино, которое ты делаешь — народное.

«Я думал, что мы просто не выживем»

Никита Золин работает в театре уже 16 лет. Его творческий путь начался еще в детстве. Сначала это была музыка, своя рок-группа в школе. А после — желание стать режиссером. Получив образование в Озерске, основными площадками для Никиты Золина стали Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» и Вологодский драматический театр.

Предложение поучаствовать в съемках короткометражного фильма «Агитбригада. Серая зона» стало для него новым вызовом.

— Разница в организации спектакля и кинофильма огромна. Съемка кино почти исключает форс-мажоры, так как большая часть материала отрепетирована. Постановка больше про спонтанность: если в кинопроизводстве большая часть готова в процессе съемок, то в репетициях театральных постановок команда сначала два месяца прогоняет текст, подбирает декорации и старается исключить все риски, и только потом, в один день, играет премьеру.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Одной из задач режиссера было подобрать актерский состав. Кастинг был всероссийский, а на одну роль претендовало от 10 до 15 человек.

— Актеры — достаточно сложные люди. У них глубокий внутренний мир, обостренное чувство восприятия реальности. Если бы я выбрал одну характеристику для этого типа людей, то это была бы чувствительность. При этом актер не всегда экстраверт. Я, например, интроверт и многие мои коллеги тоже. Страх перед сценой также был и остается у некоторых актеров, вопреки всем стереотипам.

Тем не менее, это не мешало актерам справляться с трудностями на съемочной площадке:

— Погодные условия, заброшенные места для правдоподобного кадра и подъем в 4 утра сделали спартанские условия. Всем было непросто работать. Я думал, что мы просто не выживем!

Для того, чтобы добраться до села Булзи под Екатеринбургом потребовалось много сил. Именно там находится заброшенный храм Симеона Верхотурского, построенный в XIX веке, где сняли одну из самых трогательных сцен всего фильма: главный герой Степан Волков отдает свою еду для голодающих детей и старика, спасшего малышей от фашистов.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

— Приходилось ехать на тракторе через болото. Причем погода менялась постоянно: то дожди и сырость, то невыносимая жара. Это влияло на аппаратуру, приходилось менять свет, находить новые ракурсы. График был очень плотный, всего шесть смен на природе и одна в музее, где снимали эпизод с Мессершмиттом, — вспоминает Никита Золин. — В последнюю смену в экспедиции вообще пошел снег! Когда снимали сцену в заброшенном храме, всех трясло от холода, температура была около нуля. Это было глубокой ночью. Большое спасибо нашим волонтерам за помощь в то время, они много для нас сделали.

Помогали и жители села Булзи. Приносили еду членам съемочной группы, делились единственными сохранившимися фотокарточками их родных и близких.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Для того, чтобы воссоздать окрестности того времени, было куплено несколько уже пострадавших и сгоревших домов. На спецтехнике фрагменты зданий были перевезены на нужное место.

— Я оказался неподготовленным киношником! Меня встречали артисты, которые уже бывали на подобных съемках, они знают, что это такое. Как-то подошли ко мне и спросили: «Ну, как тебе?» А я ответил: «Верните меня обратно в театр!» При этом я приехал в кроссовках. Напомню, мы ехали на место съемок на тракторе через болото. Костюмер меня тогда спасла: выдала телогрейку и сапоги в качестве реквизита.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Еще одной сложностью стал монтаж.

— В театре другая специфика: есть прогоны материала, реплик героев спектакля. А кино ты монтируешь дома один. Где-то нужно добавить паузы, где-то наоборот сделать переход более резким. На протяжении всего процесса нужно постоянно пересматривать фрагменты фильма. К тому же, после окончания работы нужно просмотреть свежим взглядом, одному или с кем-то. В театре пространство «живое», иногда получается, что не специально добавляешь что-то от себя. Кино же в этом плане сложнее: все отснял, а если вовремя не очухался, переснимать уже нечего.

Агитбригада дойдет до Индии и Китая

Короткометражный фильм «Агитбригада. Серая зона» показали в 44 регионах. Сейчас активно ведутся переговоры с Дальним Востоком, а также с кинотеатрами нескольких городов, чтобы устроить творческие встречи для обсуждения фильма и искусства кино.

— Премьерные показы прошли по нашей стране с большим успехом. Принимали участие и главы регионов. Например, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вдохновился историей нашей агитационной бригады и приложил значительные усилия для продвижения фильма. Мы благодарим его за это! — прокомментировал Евгений Гапонов.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Кроме того, запланировано участие в 18 кинофестивалях, охватывающих практически весь мир: Европу, Северную и Южную Америку, Азию и так далее.

— Мы выбираем самые плодотворные и близкие нам по интересам площадки. Все сделано на будущее, чтобы создать, сохранить или развить партнерские отношения. В нашем случае приоритетные направления — Индия и Китай. Именно там много бизнесменов, которые готовы в нас вкладываться. Казалось бы, где «Агитбригада. Серая зона» и Китай или Индия, да? Но тут-то как раз и есть связь. Вторая мировая война для КНР — сакральный период. Здесь наши культурные коды совпадают на 100%. Китай сильно пострадал во Второй мировой. С Индией немного иначе обстоят дела: для них отношения с нами в большей степени бизнес. Они воспитаны на нашем кино, индусы уважительно относятся к советским фильмам и к российскому кинематографу, с большим вниманием следят за новинками и нашими трендами. Фильм уже переведен на английский и китайский языки и, если потребуется, то будет переведен и на другие.

В итоге должен получиться киноальманах: три получасовых фильма, объединенных одной тематикой. Затем все три короткометражки объединят для показа в кинотеатрах нашей страны.

Но планы на этом не заканчиваются: на сегодняшний день уже готов сценарий для еще одной кинокартины о Великой Отечественной войне. Выход в производство возможен только при внешней финансовой поддержке, поэтому команда фильма «Агитбригада. Серая зона» ведет переговоры с потенциальными инвесторами и готовится к развитию кинофраншизы.

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