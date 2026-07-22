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Звезды22 июля 2026 2:00

«Почему мы не говорим об этом?»: уральцы сняли фильм «Агитбригада. Серая зона» о неизвестных героях Великой Отечественной войныфото

Творческая команда рассказала о съемках короткометражки «Агитбригада» на Урале
Мария ГУЛОВА
По сюжету, артисты попали на нейтральную территорию между советскими и немецкими войсками

По сюжету, артисты попали на нейтральную территорию между советскими и немецкими войсками

Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Более 60 млн человек — столько зрителей увидели фильм «Агитбригада. Серая зона», снятый уральской творческой командой. Съемки проходили на границе Челябинской и Свердловской областей. Это история об одной из многочисленных фронтовых агитационных бригад, которых отправляли на передовую для поддержания морального духа бойцов. Передвигаясь с концертами по линии боевого соприкосновения, артисты попадают в «серую зону», где и происходит основное развитие событий.

Продюсер ленты Евгений Гапонов и режиссер Никита Золин рассказали КП-Челябинск, откуда появилась идея фильма, как проходили съемки, а также поделились планами на будущее.

Вдохновили слова дедушки

Евгений Гапонов, продюсер короткометражного фильма «Агитбригада. Серая зона», посвятил театру четверть века. До 2013 года работал в Новосибирском театральном институте в должности первого проректора, а после получил приглашение в уральскую столицу. В Екатеринбурге десять лет работал в Свердловском академическом театре драмы, а после несколько лет возглавлял театр в городе Верхняя Пышма.

Первый киноопыт продюсера был очень успешен. Короткометражный фильм «Агитбригада» был снят в 2024 году, и получил четыре международные награды: «Лучший короткометражный фильм в Европе» на Real Film Festival в Милане; «Лучший военный фильм» в Bangkok Movie Awards и на петербургском «Гало»; «Лучший международный короткометражный фильм» на Tamizhagam в Индии.

— Между собой мы ласково называем этот фильм «коротыш». Он, правда, небольшой по времени, но это не помешало нам сделать качественное кино. Призы и награды, безусловно, — это очень приятно, но самым важным достижением первого фильма считаю лицензионное соглашение с главным военно-историческим музеем страны — Музеем Победы на Поклонной горе в Москве. В рамках этого договора фильм «Агитбригада» стал частью экспозиции: музей осуществляет показ ленты у себя в кинотеатре на регулярной основе.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

На этом команда решила не останавливаться и снять следующий короткометражный фильм.

— Мы специально выбрали данный формат. Он попросту доступнее: все ресурсы сейчас на вес золота. Взять, к примеру, грузовик, на котором по сюжету передвигаются наши герои. Это не просто транспортное средство, мимолетно попадающее в кадр, — это целый «артист». Где такого взять? Низкий поклон музею автомобильной и военной техники Верхней Пышмы за предоставленную технику и оружие! Люди, работающие в нем, уникальные, и музей сам уникальный — один из самых крупных музеев военной техники в России. Представляете, больше 85% экспонатов из экспозиции в рабочем состоянии — заливаешь топливо и в путь. Нам дали для съемок уникальную технику. Например, артиллерийских тягачей Т-20 «Комсомолец» в России осталось всего несколько штук, а мы получили работоспособную модель. Грузовой автомобиль «ЗИС-5», попавший к нам в руки, пришел из Ленинградской области. Год его выпуска — 1943. Представьте, что повидала эта легендарная машина! Сегодня подобного рода реквизитом могут оперировать, пожалуй, только Москва и Питер. Ну, и, получается, мы.

Идея фильма возникла неспроста:

— Я много лет нахожусь в театральной сфере, изучаю историю, в том числе все, что связано с темой Великой Отечественной войны. Хорошо знаком с лучшими киноработами режиссеров-фронтовиков и современными картинами на военную тематику. Представьте, с каким удивлением я обнаружил, что фильмов про артистов периода Великой Отечественной войны и всего того, что связано с их работой, практически нет. Безусловно, существует много картин, включающих отдельные сцены, эпизоды с фронтовыми концертами, но еще никто не снимал целую историю о сугубо мирных, творческих людях, оказавшихся по долгу службы (в театре, как и в армии, тоже служат) в экстремальных обстоятельствах. Наш фильм — дань уважения коллегам из прошлого, внесшим свой вклад в общее дело разгрома врага.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Дедушка Евгения служил в разведке и прошел почти всю Великую Отечественную войну. Выжил в нескольких рукопашных. После тяжелого ранения был демобилизован в 1944 году.

— Как и большинство фронтовиков, он практически ничего не рассказывал родным о войне. Лишь за пару лет до смерти он начал понемногу говорить о ее тяготах. Это были какие-то бытовые детали, которые плохо укладывались в голове. Вот он начал описание какого-то эпизода, а я «залип» эмоционально уже на первой фразе: «Во время одного из боев, на третий день, мы смогли поесть…» Конечно, я был под глубоким впечатлением от рассказов дедушки и запомнил их на всю жизнь. В фильме я сыграл водителя грузовика, почтив таким образом память своего родственника. По сюжету мой герой — бывший разведчик, который после ранения стал «крутить баранку». Его главным желанием было остаться в общем деле, помогать товарищам.

С первых дней войны стали создаваться агитационные бригады, но мы почти ничего о них не знаем и не слышим.

— Архивные сводки говорят, что за четыре года Великой Отечественной войны на линии боевого соприкосновения было дано около 1,5 млн концертов, — продолжает Евгений Гапонов. — Если разделить на 1418 дней, сколько шла Великая Отечественная война, то получится примерно 1100 представлений в сутки. И теперь возникает вопрос: почему мы не говорим об этом? Лично мне эти цифры долгое время не давали покоя.

Для сравнения: сегодня у нас в стране около 600 театров. Получается, скромная цифра. Даже если добавить некоторое количество выступлений на других, непрофильных площадках, все равно все равно сравнение количества представлений будет не в пользу современности.

— Артисты работали в совершенно неприспособленных условиях, с огромным риском для жизни, в жару, в холод, в непогоду. Они несли свет своего искусства и этим согревали бойцов. Тех бойцов, которые, сидя в окопах, одеревенели душой и телом от грязи, лишений, от ежедневной смерти. Конечно же, важно было сохранить человеческое в нечеловеческих обстоятельствах, и артисты, хоть и ненадолго, помогали бойцам забыть о мясорубке: спеть подзабытые песни мирной жизни, дать уставшим людям почувствовать, что они нужны, их ждут и в них верят.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

В наше время тоже есть люди, которые совершают самоотверженные поступки. По словам Евгения Гапонова, во время съемок команда получала большую помощь, порой от тех людей, от которых ждали ее меньше всего:

— Ключевую роль в осуществлении этого проекта сыграло государство. Без финансовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив съемки были бы невозможны. Была информационная поддержка от министерств культуры Свердловской и Челябинской областей. Для себя я называю этот проект парадоксальным: за 25 лет профессиональной работы в театре мне никогда не было так легко и сложно одновременно. Часто мы сталкивались с глухой стеной, где ожидали получить помощь от чиновников, например, или региональных структур. Тогда нам помогали простые люди. Во время съемок нам приходилось оставлять технику и часть кинооборудования в поле до следующей смены. Кто бы мог подумать, что охранять инвентарь нам поможет местная цыганская диаспора? Оказывается, челябинские цыгане невероятно патриотичны. Узнав, что мы снимаем кино о войне, они навещали, помогали всячески, угощали огурцами и помидорами, привозили на площадку бензин. Когда оказалась под угрозой срыва сцена с лошадью, то наши новые добрые знакомые безвозмездно предложили свою. Могу сказать без преувеличения, что в такие моменты ощущаешь что кино, которое ты делаешь — народное.

«Я думал, что мы просто не выживем»

Никита Золин работает в театре уже 16 лет. Его творческий путь начался еще в детстве. Сначала это была музыка, своя рок-группа в школе. А после — желание стать режиссером. Получив образование в Озерске, основными площадками для Никиты Золина стали Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» и Вологодский драматический театр.

Предложение поучаствовать в съемках короткометражного фильма «Агитбригада. Серая зона» стало для него новым вызовом.

— Разница в организации спектакля и кинофильма огромна. Съемка кино почти исключает форс-мажоры, так как большая часть материала отрепетирована. Постановка больше про спонтанность: если в кинопроизводстве большая часть готова в процессе съемок, то в репетициях театральных постановок команда сначала два месяца прогоняет текст, подбирает декорации и старается исключить все риски, и только потом, в один день, играет премьеру.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Одной из задач режиссера было подобрать актерский состав. Кастинг был всероссийский, а на одну роль претендовало от 10 до 15 человек.

— Актеры — достаточно сложные люди. У них глубокий внутренний мир, обостренное чувство восприятия реальности. Если бы я выбрал одну характеристику для этого типа людей, то это была бы чувствительность. При этом актер не всегда экстраверт. Я, например, интроверт и многие мои коллеги тоже. Страх перед сценой также был и остается у некоторых актеров, вопреки всем стереотипам.

Тем не менее, это не мешало актерам справляться с трудностями на съемочной площадке:

— Погодные условия, заброшенные места для правдоподобного кадра и подъем в 4 утра сделали спартанские условия. Всем было непросто работать. Я думал, что мы просто не выживем!

Для того, чтобы добраться до села Булзи под Екатеринбургом потребовалось много сил. Именно там находится заброшенный храм Симеона Верхотурского, построенный в XIX веке, где сняли одну из самых трогательных сцен всего фильма: главный герой Степан Волков отдает свою еду для голодающих детей и старика, спасшего малышей от фашистов.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

— Приходилось ехать на тракторе через болото. Причем погода менялась постоянно: то дожди и сырость, то невыносимая жара. Это влияло на аппаратуру, приходилось менять свет, находить новые ракурсы. График был очень плотный, всего шесть смен на природе и одна в музее, где снимали эпизод с Мессершмиттом, — вспоминает Никита Золин. — В последнюю смену в экспедиции вообще пошел снег! Когда снимали сцену в заброшенном храме, всех трясло от холода, температура была около нуля. Это было глубокой ночью. Большое спасибо нашим волонтерам за помощь в то время, они много для нас сделали.

Помогали и жители села Булзи. Приносили еду членам съемочной группы, делились единственными сохранившимися фотокарточками их родных и близких.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Для того, чтобы воссоздать окрестности того времени, было куплено несколько уже пострадавших и сгоревших домов. На спецтехнике фрагменты зданий были перевезены на нужное место.

— Я оказался неподготовленным киношником! Меня встречали артисты, которые уже бывали на подобных съемках, они знают, что это такое. Как-то подошли ко мне и спросили: «Ну, как тебе?» А я ответил: «Верните меня обратно в театр!» При этом я приехал в кроссовках. Напомню, мы ехали на место съемок на тракторе через болото. Костюмер меня тогда спасла: выдала телогрейку и сапоги в качестве реквизита.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Еще одной сложностью стал монтаж.

— В театре другая специфика: есть прогоны материала, реплик героев спектакля. А кино ты монтируешь дома один. Где-то нужно добавить паузы, где-то наоборот сделать переход более резким. На протяжении всего процесса нужно постоянно пересматривать фрагменты фильма. К тому же, после окончания работы нужно просмотреть свежим взглядом, одному или с кем-то. В театре пространство «живое», иногда получается, что не специально добавляешь что-то от себя. Кино же в этом плане сложнее: все отснял, а если вовремя не очухался, переснимать уже нечего.

Агитбригада дойдет до Индии и Китая

Короткометражный фильм «Агитбригада. Серая зона» показали в 44 регионах. Сейчас активно ведутся переговоры с Дальним Востоком, а также с кинотеатрами нескольких городов, чтобы устроить творческие встречи для обсуждения фильма и искусства кино.

— Премьерные показы прошли по нашей стране с большим успехом. Принимали участие и главы регионов. Например, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вдохновился историей нашей агитационной бригады и приложил значительные усилия для продвижения фильма. Мы благодарим его за это! — прокомментировал Евгений Гапонов.

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Фотографии предоставлены Евгением Гапоновым

Кроме того, запланировано участие в 18 кинофестивалях, охватывающих практически весь мир: Европу, Северную и Южную Америку, Азию и так далее.

— Мы выбираем самые плодотворные и близкие нам по интересам площадки. Все сделано на будущее, чтобы создать, сохранить или развить партнерские отношения. В нашем случае приоритетные направления — Индия и Китай. Именно там много бизнесменов, которые готовы в нас вкладываться. Казалось бы, где «Агитбригада. Серая зона» и Китай или Индия, да? Но тут-то как раз и есть связь. Вторая мировая война для КНР — сакральный период. Здесь наши культурные коды совпадают на 100%. Китай сильно пострадал во Второй мировой. С Индией немного иначе обстоят дела: для них отношения с нами в большей степени бизнес. Они воспитаны на нашем кино, индусы уважительно относятся к советским фильмам и к российскому кинематографу, с большим вниманием следят за новинками и нашими трендами. Фильм уже переведен на английский и китайский языки и, если потребуется, то будет переведен и на другие.

В итоге должен получиться киноальманах: три получасовых фильма, объединенных одной тематикой. Затем все три короткометражки объединят для показа в кинотеатрах нашей страны.

Но планы на этом не заканчиваются: на сегодняшний день уже готов сценарий для еще одной кинокартины о Великой Отечественной войне. Выход в производство возможен только при внешней финансовой поддержке, поэтому команда фильма «Агитбригада. Серая зона» ведет переговоры с потенциальными инвесторами и готовится к развитию кинофраншизы.

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