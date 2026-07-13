Не успокоился после «хороших» анализов: в Миассе мужчина избавился от злокачественной опухоли благодаря настойчивости

Пациента оперировали два часа. Фото: минздрав Челябинской области

Хирурги миасской городской больницы №2 впервые выполнили лапароскопическую резекцию печени и избавили пациента от злокачественной опухоли. Обнаружить опасное образование удалось случайно. Помогла внимательность медиков.

Мужчине выполняли томографию грудной клетки, чтобы проверить, нет ли у него бронхиальной астмы. На снимок попала и часть брюшной полости. Диагносты не только изучили изображения дыхательных путей, но и заметили в печени пятисантиметровое новообразование.

Дальше пациент прошел через полный спектр обследований: сделал ФГДС и колоноскопию, сдал анализы. Оказалось, что онкомаркеры в норме, а других опухолей в организме нет.

Но пациент, несмотря на вроде бы оптимистичные результаты анализов, не успокоился: он настаивал на том, что новообразование в печени нужно удалить.

— Операция длилась около двух часов, а объем кровопотери составил всего 200 миллилитров, что является незначительным показателем, — рассказал врач-онколог горбольницы №2 Намиг Алиханов. — Секрет минимальной кровопотери кроется в самой технологии. Давление углекислого газа, которое создается в брюшной полости для расширения пространства, тампонирует мелкие артериальные сосуды при их микротравматизации. В сочетании с современными электролигирующими инструментами и специальными клипсами это позволило нам действовать с ювелирной точностью

Удаленные ткани отправили на исследование. Выяснилось, что пациент тревожился не зря. Новообразование было отнюдь не безобидным – это оказалась злокачественная гепатоцеллюлярная карцинома.

К счастью, опухоль удалили целиком, признаков метастазов нет, а печень пациента быстро начала восстанавливаться. Через несколько дней после операции мужчину выписали домой.

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