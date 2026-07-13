На военных аэродромах России планировали совершить два теракта одновременно. Кадр с видео: ЦОС ФСБ России

Два масштабных теракта предотвратили сотрудники ФСБ России на военных аэродромах «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область». Как сообщает «Комсомольская правда», беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсии террористы планировали реализовать при помощи беспилотников.

Несколько десятков беспилотников в разобранном виде забросили на территорию Брянской области спецслужбы Украины при помощи БПЛА самолетного типа и аэростатов FPV-дронов. Завербованные россияне приняли этот опасный груз и забрали в Челябинскую и Амурскую области. При этом «агенты» не были знакомы друг с другом, а оба теракта планировали сделать одновременно.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на аэродромах «Украинка» и «Шагол» Силовики выследили путь десятков дронов, которые забросили в Россию для совершения терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Сотрудники ФСБ наблюдали за сборкой беспилотников в арендованных гаражах, а после задержали всех, кто помогал Украине готовить теракт

Кадр с видео: ЦОС ФСБ России

К счастью, самого страшного удалось избежать. Ведь на каждом этапе за террористами следили сотрудники ФСБ. Они снимали разные этапы на видео – это самое веское доказательство.

Как все было в Челябинской области. На кадрах видно, как мужчина загоняет грузовик с двойным дном в гараж. Террористы хитро спрятали опасный груз: сверху перевозили бытовую технику, а под строительными листами ехали детали для дронов.

Мужчина достал все детали в гараже и начал собирать то, чем планировали вскоре уничтожить людей… Преступник был уверен в своей безнаказанности, но в то время он уже был под чутким контролем российских спецслужб. Поэтому буквально через пару секунд его уложили лицом в пол и защелкнули наручники.

У террориста изъяли 24 FPV-дрона. Их особенность в том, что их невозможно заглушить – нейросетевые модули устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Каждый дрон был снабжен боевыми частями, масса заряда – больше 1 кг. Но специальный робот ФСБ все обезвредил. Интересно, что дроны были сделаны в Великобритании, Америке, Канаде и Швеции. Также изъяли две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой Wi-Fi и радиосвязи. В каждой из них было по 250 грамм взрывчатки – в нужный момент они бы самоуничтожились. Были и телефоны, через которые террорист связывался с украинскими кураторами.

Робот ФСБ России обезвредил всю аппаратуру. Кадр с видео: ЦОС ФСБ России

В Амурской области террорист тоже работал в гараже – собирал БПЛА рядом с игрушками своих детей. У него изъяли 10 дронов с системой усиления радиосигнала, а также систему связи из терминала управления антенн.

Кадр с видео: ЦОС ФСБ России

Все, что планировали использовать в этих двух терактах, стоит около 2-2,5 млн долларов. А про количество возможных жертв страшно даже думать.

Теперь террористам придется ответить за то, что они хотели сделать. Их ждут немаленькие тюремные сроки. А ведь этого можно было бы избежать, если бы они сразу рассказали обо всем сотрудникам ФСБ – тогда им не грозило бы уголовное наказание.

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