Здание оцеплено, работают силовики: в Челябинске эвакуирован ТК «Западный луч»

Всех вывели из здания комплекса на улицу. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

На улице Труда в Челябинске эвакуированы сотрудники офисов и посетители магазинов комплекса «Западный луч». Это произошло сегодня, 13 июля, около 16:40.

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Здание оцеплено, входы огорожены сигнальной лентой, на месте работают сотрудники силовых структур. На место прибыли и пожарные подразделения. В МЧС запрос переадресовали в правоохранительные органы.

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

— Поступило сообщение о подозрительном предмете. Сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые мероприятия. Опасности нет, — прокомментировали КП-Челябинск в полиции.

Около 17:30 оцепление было снято, посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в здание.

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