Отдыхал с другом на реке и не вернулся домой: в Магнитогорске утонул 12-летний мальчик

Тело мальчика ищут второй день Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Магнитогорске ищут утонувшего подростка.

14 июля 12-летний мальчик с другом отдыхал на берегу реки Урал. Это был неприспособленный для купания участок.

Школьник нырнул в реку, чтобы освежиться. Но на берег так и не вернулся.

Спасатели и добровольцы осмотрели берег и ближайший отрезок реки, но мальчика найти не удалось. Сегодня поиски продолжатся.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в тот же день произошел еще один трагический случай. 50-летний мужчина погиб на озере Тургояк. Его тело нашли на поверхности воды в пяти метрах от берега. По предварительным данным, мужчина решил поплавать, будучи пьяным, и это стоило ему жизни.

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