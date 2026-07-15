Кадр с камеры наблюдения: СУ СК по Курганской области

В Кургане вынесли приговор женщине, прикурившей от Вечного огня.

52-летняя горожанка неприлично повела себя минувшей весной. Она присела на металлический траурный венок – часть монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне в центре города, склонилась к пламени Вечного огня и закурила.

Жительница Кургана получила срок за зажженную от Вечного огня сигарету

С мемориала нарушительницу забрали полицейские. На кадрах, снятых уличной камерой наблюдения, видно, что женщина неподвижно сидит и как будто даже удивляется появлению стражей порядка.

— Я присела у Вечного огня и прикурила сигарету, — призналась горожанка в кабинете у следователя. — Но я раскаиваюсь.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, неподобающую выходку женщина совершила, будучи пьяной.

Теперь суд признал ее виновной в публичном осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества.

В наказание женщину отправили на полгода в колонию-поседение. Вдобавок ей на год запретили участвовать в массовых мероприятиях

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