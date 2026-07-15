Мужчину лечили от кашля, но становилось только хуже: врачи остановили сердце пациента и вернули его к жизни

Дмитрий и его жена Лариса. Фото: Людмила Ковалева, пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Тяжелый кашель раскрыл страшное заболевание – врожденный сердечный порок. Дмитрий буквально рухнул без сознания в руки жены. В платных клиниках его лечили от кашля, но становилось только хуже. А когда кардиологи сообщили неутешительный диагноз стало понятно, что нужно менять сердце. Но в челябинском кардиоцентре сотворили настоящее чудо – в два захода пересобрали сердце и вернули мужчину к активной жизни.

«Начали искать донорское сердце»

Дмитрий всегда занимался спортом, много бегал и участвовал в соревнованиях. Перед армией, да и после проверялся у врачей и даже не знал о врожденном пороке! А в 56 лет у него начались проблемы со здоровьем.

– Появилась одышка, отекали ноги, я быстро уставал, подниматься стало тяжело, по ночам кашлял так, будто собака лает, – признается Дмитрий.

Фото: Людмила Ковалева, пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

А в июле 2025 года на отдыхе мужчина сильно закашлялся и упал в обморок. Когда вернулись в Челябинск, обратились в платную клинику.

– Там нас два месяца лечили от пневмонии. Но улучшений никаких не было, Дима очень сильно кашлял ночью. Затем мы обратились в другую платную клинику, уже оттуда нас перевели в областную больницу №3. Там Дима пролежал две недели, провели обследование и поняли, что у него острая сердечная недостаточность, – рассказывает жена Дмитрий Лариса.

Тогда мужчине дали направление в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. После обследования врачи сказали, что нужна операция.

– Сначала предложили полностью заменить сердце, начали искать донорское. Но с характером Димы это невозможно. Он никогда не носил чужие вещи, а здесь сердце! – вспоминает Лариса.

Но Дмитрию становилось только хуже. Он все время кашлял, сил не было даже для того, чтобы встать. Рядом все время была жена. Тогда врачи предложили пересобрать его же сердце. Операцию провели 25 января.

– Конечно, страшно было. Я и жену мучил этим, говорил, что не пойду на операцию, – признается Дмитрий.

Сложная операция

Дмитрий всегда жил с этим коварным пороком сердца, который проявился только недавно. Все дело в том, что с годами створки клапана становились все более грубыми, а отверстия менее пропускными. Из-за этого и возник стеноз аортального клапана, который привел к развитию сердечной недостаточности.

– Пациент поступил к нам с критическим аортальным стенозом, с выраженными проявлениями сердечной недостаточности, существенным снижением сократительной способности миокарда левого желудочка. Все это утяжеляло состояние пациента и операцию, – рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением №1 Центра сердечно-сосудистой хирургии Станислав Андриевских.

Заведующий кардиохирургическим отделением №1 Центра сердечно-сосудистой хирургии Станислав Андриевских. Фото: Людмила Ковалева, пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Операция была долгой, сложной и проходила в два этапа. Первый проводили на остановленном сердце – заменили пораженный клапан на механический протез и укрепили два клапана. После этого сутки мужчина был на терапии с еще не зашитой грудной клеткой. А когда организм был к этому готов, грудную клетку закрыли.

После этого Дмитрий провел 11 дней в реанимации. Признается, что там было непросто, даже пропал аппетит. Но, когда его перевели в обычную палату, к нему пришла жена – все сразу стало лучше!

– Я общался с женой, попросил ее голову мне помыть, звонил на работу, кушать начал. Мы с женой тут гуляли, рассматривали кардиоцентр, выставку картин, – рассказывает Дмитрий.

Сейчас мужчина уже практически вернулся к обычной жизни. Да, еще не бегает, но уже очень быстро ходит, не кашляет и понимает, что у него еще все впереди!

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