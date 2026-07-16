Такой планируется сделать территорию лыжной базы в ближайшие пять лет. Фото: «Брусника»

В 2027 году начнется реновация территории лыжной базы на Комсомольском проспекте. Ей в рамках договора КРТ займется компания «Брусника»: уже год, как застройщик владеет спортивным комплексом, который более 20 лет находился в частных руках. Представители компании раскрыли первые подробности масштабного проекта.

Дмитрий Ступин показал журналистам планировку территории будущего ЖК. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Работы будут строго ограничены территорией лыжной базы (порядка 3 га), вокруг которой уже давно стоит забор, и не затронут лесной массив Северо-Западного парка. Все зеленые насаждения в зоне проведения работ застройщик обещает сохранить по максимуму.

Собственно жилой комплекс (который пока не имеет даже рабочего названия) будет состоять из четырех многоквартирных домов разной этажности — в 9, 16, 25 и 31 этаж. Проектировщики специально меняли конфигурацию зданий, чтобы не нарушать инсоляцию квартир в домах соседнего ЖК «Александровский». Под домами будет расположен огромный подземный паркинг, а первые этажи будут отданы под коммерческие помещения.

Фото: «Брусника»

Само здание лыжной базы советской постройки с техническими сооружениями и два прилегающих строения - кафе и диспетчерскую - снесут. Также будет демонтировано одно из трех зданий, окаймляющих два футбольных поля, построенных пять лет назад. За это время в нем так и не появилось арендаторов. На месте снесенного корпуса будет построен многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 3,75 тысячи кв. метров с площадками для игровых видов спорта, настольного тенниса, фитнеса и воркаута. Как отмечает застройщик, такой радикальный редевелопмент оказался целесообразнее, чем адаптация существующего строения под спорткомплекс. В другое, также пустующее здание арендатора пока подыскивают - планируется, что это будет медицинский центр.

Планируемая конфигурация нового ЖК. Фото: «Брусника»

Региональный директор компании-застройщика в Челябинске Дмитрий Ступин подтвердил, что на время строительства территория лыжной базы сохранит привычную горожанам функцию. Летом там на футбольных полях занимаются воспитанники семи спортивных школ города, проходят юниорские и любительские соревнования. Уже построены и функционируют временные сооружения с раздевалками, туалетами и кладовыми для инвентаря. Компания планирует обновить футбольные поля с доведением их до стандартов Российского футбольного союза.

Челябинскому директору «Брусники» Дмитрию Ступину пришлось вникать во все тонкости футбольной инфраструктуры. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А зимой на большой площадке, как и каждую зиму до реновации, будут заливать каток. Сейчас застройщик продумывает, как организовать прокат инвентаря и теплые раздевалки — опираясь в том числе на опыт екатеринбургских коллег, которые организовывали каток на главной площади уральской столицы.

Самым первым объектом, который будет построен в рамках проекта, станет здание для школы карате, которая переедет туда из лыжной базы. Строение площадью 318 кв. метров будет возведено за шесть месяцев и передано по окончании работ в муниципальную собственность.

Школа карате - первый объект нового комплекса. Фото: «Брусника»

Далее одновременно начнется строительство ФОКа и первой, 31-этажной высотки. А полностью завершить и сдать все объекты рассчитывают к 2031 году.

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