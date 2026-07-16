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Общество16 июля 2026 2:00

ЖК со спортивным уклоном: застройщик жилого комплекса на территории лыжной базы построит там новый ФОКфото

На месте лыжной базы на северо-западе Челябинска появятся три высотных дома
Павел ПОНОМАРЕНКО
Такой планируется сделать территорию лыжной базы в ближайшие пять лет. Фото: «Брусника»

Такой планируется сделать территорию лыжной базы в ближайшие пять лет. Фото: «Брусника»

В 2027 году начнется реновация территории лыжной базы на Комсомольском проспекте. Ей в рамках договора КРТ займется компания «Брусника»: уже год, как застройщик владеет спортивным комплексом, который более 20 лет находился в частных руках. Представители компании раскрыли первые подробности масштабного проекта.

Дмитрий Ступин показал журналистам планировку территории будущего ЖК.

Дмитрий Ступин показал журналистам планировку территории будущего ЖК.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Работы будут строго ограничены территорией лыжной базы (порядка 3 га), вокруг которой уже давно стоит забор, и не затронут лесной массив Северо-Западного парка. Все зеленые насаждения в зоне проведения работ застройщик обещает сохранить по максимуму.

Собственно жилой комплекс (который пока не имеет даже рабочего названия) будет состоять из четырех многоквартирных домов разной этажности — в 9, 16, 25 и 31 этаж. Проектировщики специально меняли конфигурацию зданий, чтобы не нарушать инсоляцию квартир в домах соседнего ЖК «Александровский». Под домами будет расположен огромный подземный паркинг, а первые этажи будут отданы под коммерческие помещения.

Фото: «Брусника»

Фото: «Брусника»

Само здание лыжной базы советской постройки с техническими сооружениями и два прилегающих строения - кафе и диспетчерскую - снесут. Также будет демонтировано одно из трех зданий, окаймляющих два футбольных поля, построенных пять лет назад. За это время в нем так и не появилось арендаторов. На месте снесенного корпуса будет построен многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 3,75 тысячи кв. метров с площадками для игровых видов спорта, настольного тенниса, фитнеса и воркаута. Как отмечает застройщик, такой радикальный редевелопмент оказался целесообразнее, чем адаптация существующего строения под спорткомплекс. В другое, также пустующее здание арендатора пока подыскивают - планируется, что это будет медицинский центр.

Планируемая конфигурация нового ЖК. Фото: «Брусника»

Планируемая конфигурация нового ЖК. Фото: «Брусника»

Региональный директор компании-застройщика в Челябинске Дмитрий Ступин подтвердил, что на время строительства территория лыжной базы сохранит привычную горожанам функцию. Летом там на футбольных полях занимаются воспитанники семи спортивных школ города, проходят юниорские и любительские соревнования. Уже построены и функционируют временные сооружения с раздевалками, туалетами и кладовыми для инвентаря. Компания планирует обновить футбольные поля с доведением их до стандартов Российского футбольного союза.

Челябинскому директору «Брусники» Дмитрию Ступину пришлось вникать во все тонкости футбольной инфраструктуры.

Челябинскому директору «Брусники» Дмитрию Ступину пришлось вникать во все тонкости футбольной инфраструктуры.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А зимой на большой площадке, как и каждую зиму до реновации, будут заливать каток. Сейчас застройщик продумывает, как организовать прокат инвентаря и теплые раздевалки — опираясь в том числе на опыт екатеринбургских коллег, которые организовывали каток на главной площади уральской столицы.

Самым первым объектом, который будет построен в рамках проекта, станет здание для школы карате, которая переедет туда из лыжной базы. Строение площадью 318 кв. метров будет возведено за шесть месяцев и передано по окончании работ в муниципальную собственность.

Школа карате - первый объект нового комплекса. Фото: «Брусника»

Школа карате - первый объект нового комплекса. Фото: «Брусника»

Далее одновременно начнется строительство ФОКа и первой, 31-этажной высотки. А полностью завершить и сдать все объекты рассчитывают к 2031 году.

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