«Нас постоянно заставляют развиваться самостоятельно»: в Челябинске открылась выставка о достижениях Китая

Выставку открыли Генконсул КНР в Екатеринбурге Ли Шосюн и зампредседателя правительства Челябинской области Антон Артемов Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске открылась фотовыставка «Связанные одной судьбой на пути великих свершений», рассказывающая об инновационных успехах Китая. Она приурочена к 30-летию установления отношений стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ли Шосюн открыл выставку и лично провел экскурсию для гостей.

— Название экспозиции звучит очень точно, — выступил с торжественной речью зампредседателя правительства Челябинской области Антон Артемов. — Сегодня Россию и Китай действительно связывает единая судьба. Эта выставка — яркое тому подтверждение: здесь, в этих стенах, развернулась настоящая летопись китайской модернизации. Для Челябинской области Китай был и остается ключевым и проверенным временем партнером. Южный Урал — промышленный и логистический хаб. Мы видим огромный потенциал для совместной работы по всем направлениям — от экономики и торговли до культуры и развития гуманитарных связей.

Фотовыставка уже побывала в Иркутске, Москве и Владивостоке. В ней представлено порядка 50 уникальных фотокарточек, сделанных корреспондентами китайского информационного агентства «Синьхуа», при поддержке которого и была организованна экспозиция.

— Эти яркие репортажные фотографии позволяют нашим российским друзьям увидеть, как развивается современный Китай. — прокомментировал господин Ли Шосюн. — Здесь собраны избранные документальные снимки, которые инновационные прорывы в крупных национальных проектах.

Провинция Хубэй — малая родина Ли Шосюна Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

Космонавтика, культурная жизнь, искусственный интеллект, строительство сверхбыстрых поездов и самолетов, развитие мирного атома и экологических проектов, установление новых рекордов и укрепление контактов с Россией через города-побратимы — все это показано и описано через фото.

— Китай за несколько десятилетий прошел путь индустриализации, в то время как западные страны одолели его за несколько столетий. Эти снимки развеивают ошибочные представления о том, что модернизация равна вестернизации. Нас постоянно заставляют развиваться самостоятельно: раньше мы хотели покупать сложнейшие технологии у США, но они запретили. Теперь же мы сами их производим, — подвел итог генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ли Шосюн.

Фотовыставка работает в Доме общественного собрания (Труда, 98 — рядом с Историческим музеем).

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