Для государства был человеком-невидимкой: мужчина 30 лет прожил без паспорта из-за отказов госорганов

Мужчина 30 лет жил без паспорта Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области 78-летний мужчина целых 30 лет жил без паспорта. Все это время ему отказывали в оформлении документа. Из-за этого он не мог пролучать пенсию.

Как рассказали в медиахолдинге «Область 45» со ссылкой на прокуратуру региона, с рождения мужчина жил в Каргапольском районе, но в 1989 году оказался в колонии Челябинска. Освободившись в 1994 году, он вернулся домой, но восстановить документы так и не смог. Причиной стала юридическая ловушка: ему отказывали в выдаче паспорта, потому что мужчина не мог доказать, что проживал на территории России на 6 февраля 1992 года, когда вступил в силу закон о гражданстве.

Все эти годы мужчина выживал как мог: жил в заброшенном доме в селе Сосновка и перебивался случайными заработками.

За дело взялась прокуратура. Прокурор Каргапольского района обратился в суд с требованием установить юридический факт проживания мужчины в России на тот момент. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Сейчас мужчина уже обратился в миграционную службу, чтобы оформить паспорт. После этого ему помогут с назначением пенсии и устройством в социальное учреждение.

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