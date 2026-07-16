Любовь к животным и профессионализм: разбираем номинации нового проекта «Ветеринарная клиника года»

Фото: Алексей ФОКИН.

«Комсомольская правда — Челябинск» продолжает принимать заявки на премию «Ветклиника года». Если ваш кот, собака или попугай когда-то были серьезно больны, и вы помните, где врачи сделали все возможное для их спасения — сейчас самое время сказать медикам спасибо. Мы ищем лучшие ветеринарные клиники региона.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, клиникам нужно обратиться в «КП — Челябинск» по телефону +7 900 072 57 97, чтобы рассказать о своих лучших докторах, современном оборудовании и уникальных методах лечения.

Решать, кто победит, будут не чиновники и не эксперты, а сами хозяева животных. Голосование будет народным. Каждый ваш клик поможет составить честный рейтинг ветеринаров.

Разбираем номинации, в которых клиники поборются за звание лучшей:

- Лучшая ветклиника: учреждение, которое смогло найти идеальный баланс во всем. Здесь оценивается комплексная работа: от чистоты в холле и вежливости администраторов до скорости записи, качества лечения и процента успешно вылеченных пациентов. Это клиника, куда хозяину спокойно приводить животное и на прививку, и для оперативного вмешательства.

- Лучшая круглосуточная клиника: питомцам не знакомо расписание — беда может случиться в три часа ночи или ранним воскресным утром. В этой номинации челябинцы оценят доступность помощи 24/7.

- Клиника с передовым оборудованием: «Посмотрим глазками и пощупаем» уже недостаточно. Номинация для тех ветеринарный клиник, которые инвестируют в технологии. Голосуя здесь, хозяева отметят места, где могут провести сложнейшую диагностику за один визит.

- «Открытое сердце» — за вклад в спасение бездомных животных: социальная номинация для клиник-партнеров приютов и волонтерских движений. Жюри в лице горожан будет оценивать системную работу: предоставление скидок зоозащитникам, проведение льготных стерилизаций, готовность бесплатно принять сбитых или покалеченных животных с улицы, кураторство над тяжелыми пациентами из фондов и активное пристройство хвостатых сирот через свои соцсети.

- Лучший стационар: для многих хозяев отдать питомца в больницу — огромный стресс. Эта номинация определит, где созданы лучшие условия для пребывания четвероногих пациентов без владельцев. Оцениваться будут отдельные боксы инфекционного контроля, квалификация круглосуточных дежурных врачей и ассистентов, частота мониторинга тяжелых больных, возможность посещения животного владельцем, качество послеоперационного ухода и реабилитации, а также ежедневная обратная связь с хозяевами.

- Лучшая диагностика: награда достанется клинике, которая быстрее и точнее всех докапывается до сути проблемы. Важнейшие критерии: глубина лабораторных исследований (включая гистологию, цитологию и редкие тесты), опыт врачей визуальной диагностики (способность увидеть патологию там, где другие видят норму), междисциплинарный консилиум при сложных случаях и минимальное время ожидания результатов анализов.

- Индивидуальная номинация — «Лучший ветеринарный врач»: иногда одного таланта достаточно, чтобы превратить клинику в место паломничества со всего города. Народное признание получит конкретный специалист — хирург, терапевт, или узкопрофильный врач (например, орнитолог). Оценивать будут не только золотые руки и светлую голову доктора, но и его умение говорить с людьми: способность успокоить владельца, простым языком объяснить сложный план лечения и поддержать хозяина в момент отчаяния.

Заявки от ветеринарных клиник Челябинской области принимаются до 5 августа 2026 года. По вопросам участия можно обращаться к координатору конкурса Татьяне Стерховой по адресу tatyana.sterhova@phkp.ru.

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