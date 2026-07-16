«Я погрязла в долгах. Не справляюсь»: мама-одиночка умоляла бывшего о помощи, а тот списывал дочь на любовников. Что показал тест ДНК

Евгений и Ирина. Кадр с видео: шоу "ДНК" / ntv.ru

На катастрофическую нехватку денег на воспитание ребенка пожаловалась мама из Курганской области в эфире федерального канала. Ирина грустно признается, что даже вещи для дочки покупает на рынке в долг. Поэтому она потребовала тест ДНК от бывшего сожителя, жизнь с которым была совсем не сладкой.

Кому из бывших сожителей придется извиняться? Почему мужчина не хочет признавать дочку уже 9 лет? И что скрывала от всех Ирина? Все выяснили в ТВ-шоу «ДНК».

«Шибанул меня так, что я улетела»

Ирина обратилась на телевиденье от безысходности. Месяц назад она осталась без работы, но проблемы начались задолго до этого. Женщина с горечью признается, что у нее денег, чтобы сделать свою дочь счастливой.

– Чтобы элементарно одеть ее в школу, мне приходится ходить на рынок к знакомой, одеваю ее там в долг. Я погрязла в долгах, были кредитные карты. Я не справилась, – признается Ирина из Курганской области.

Предполагаемый папа не принимает участие в жизни дочери. В последний раз он видел ее совсем крохой, когда ей не было и трех месяцев. Но начнем эту историю по порядку.

– Я с тетей приехала в деревню, где он жил. У нас все заблестело, я влюбилась. Увидела, что я ему тоже нравлюсь, он начал ухаживать. Мне тогда было 19 лет, а ему 26 или 27. Он был красивый, выше меня, мужчина в теле. Я тогда порхала просто! – с улыбкой вспоминает Ирина.

Правда, Евгений (так звали парня) был тогда не свободен, он жил с другой девушкой. Ирина понимала, что нельзя разрушать пару, но уже не могла остановиться.

– Он заверял, что ее не любит, а в меня влюбился. Предложения по поводу свадьбы никогда не звучали. Сейчас я понимаю, что все это несерьезно, – тихо признается Ирина.

А потом девушка узнала, что ждет малыша. Ее счастью не было предела! А вот любимый отреагировал просто. Заботливым он не стал и со временем.

– Я на шестом месяце беременности с пузом ходила зимой с ним по дрова в лес. И спали мы уже раздельно, он говорил, что я его достала. Когда я была беременна уже шесть месяцев, у нас произошел скандал, он шибанул меня так, что я улетела в коридор – благо не на живот приземлилась.

Ирина не скрывает, Евгений ревновал ее к знакомым. Один раз даже схватился за нож, но Ирина не испугалась и поставила ему фингал.

– Я его не ревновала, но был один случай. Я зашла к знакомой в гости, а там он сидит на стуле, у него дама на коленях. Отдыхали, целовались. Я ушла домой, а он потом сказал, что это не мое дело, – рассказывает Ирина.

За день до рождения малышки Евгений уехал на вахту. А вернулся, когда ей было больше двух месяцев. По словам Ирины, он даже не взял девочку на руки. А потом пара поругалась, женщина взяла дочь и уехала навсегда к маме. Евгений не значится и в свидетельстве о рождении малышки, там стоит прочерк. Но помощи от него Ирина все же ждала.

– Когда ей был годик с небольшим, я повезла ее на операцию в Курган с предраковой опухолью. Он вообще никак не отреагировал на это. Он дочь не признавал и сказал: «Решай свои проблемы сама», – вспоминает женщина.

Кадр с видео: шоу "ДНК" / ntv.ru

Правда через много лет Ирина все же снова вспомнила о бывшем возлюбленном. Когда денег не было совсем, она написала ему и попросила позаботиться о дочке.

– Он помогал нам 8 месяцев. Последние 5 тысяч дал ей на подарок в день рождения. А потом пропал. Оказалось, что он нашел себе женщину. Теперь он не признает дочь, – добавляет Ирина.

«Его тупо разводят»

Правда, сам Евгений рассказывает об их отношениях совсем не так. Он признает, что они с Ириной тогда стоили друг друга – ведь и она вела себя не как примерная девочка.

– У нее был разгульный образ жизни, она веселилась, распивала горячительные напитки. Мы постоянно ругались, дрались, я ее из дома выгонял, она обратно прилипала как банный лист, – делится своей версией Евгений.

Во время всех этих скандалов мужчина встретил другую. Один ее друг поделился подробностями того, что происходило у него в постели с Ириной. По описанию Евгений узнал свою экс-возлюбленную.

– Я с ней три года жил, я знаю, как она себя ведет в постели. Откуда он это знает? Поэтому я и предполагаю, что ребенок не мой, – настаивает предполагаемый папа.

Но больше шокировала не это, а новость о том, что у пары уже был сын. Он родился в машине скорой помощи и не дышал.

– Ей нужно было рожать сегодня-завтра, мы сидели с другом у меня, веселились, она подсела к нам. Я говорил, что нельзя, но она все равно на своем. На следующее утро выхожу, она лежит на земле во дворе. Предполагаю, что все это из-за горячительных напитков, – делится мужчина.

– Да, это было так. Я раскаиваюсь до сих пор, – с болью подтверждает Ирина.

А вот измены она рьяно отрицает.

– Если ДНК покажет, что я отец, да, буду ее любить и деньги платить. Но только ей, а не Ирине. Она по мужикам болтается! – отзывается о бывшей возлюбленной Евгений.

Евгений и его жена Ярославна. Кадр с видео: шоу "ДНК" / ntv.ru

Мужчина несколько лет назад женился и принял двоих сыновей супруги как своих. А сейчас они ждут общую дочку. Беременная женщина приехала на съемки, чтобы поделиться своим мнением.

– Он рассказывал, что у них были отношения, родился ребенок, он хотел бы верить, что это его дочь. Наверное, я заставила его не верить в это. Когда мы уже поженились, он отправлял ей денюжку, а меня смутила сумма – 5 тысяч рублей. Ирина написала, что ребенок нуждается в операции в Москве, я посмотрела в интернете, что это заболевание лечится антибиотиком. Я сказала, что его тупо разводят. Если бы у Ирины был нормальный образ жизни, мы бы тут не сидели и отцовство не доказывали, – уверена Ярославна –жена Евгения.

«Я была уверена!»

Когда в студии показали фото девочки (по закону мы не можем его показать), Евгений еще раз повторил, что она на него не похожа. А вот остальные отметили одинаковые глаза и уши.

Но смуту внесло неожиданное заявление Ирины – она призналась, что у нее был другой мужчина. Правда, до встречи с Евгением или во время их отношений – она не помнит.

И вот в студию внесли долгожданный конверт. Результат оказался шокирующим – Ирина родила дочку не от Евгения!

– Я уверена была! Да не спала я ни с кем. Значит, это тот мужчина, а я уже даже его имени не помню, – ужаснулась женщина.

Ирина извинилась перед бывшим возлюбленным, а он предложил ей дружбу.

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