Молодой заряд «Мирного атома»

Алексей Текслер и Алексей Лихачев вручили бойцам студотрядов путевки в «трудовое лето». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Более 300 студентов из 14 регионов России, от Севастополя до Новосибирска, примут участие в очередном сезоне Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» на одном из ведущих предприятий атомной отрасли — ПО «Маяк» в Озерске. Старт трудовому семестру дали губернатор Алексей Текслер и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев — они торжественно вручили командирам студотрядов трудовые путевки и обратились с напутствиями к бойцам.

– Мы бы хотели, чтобы вы в ходе практики не только познакомились с производством и технологиями, а сами стали атомщиками, зарядились нашим духом, разделили наш «атомный код», - сказал Алексей Лихачев.

Бойцы студотрядов впервые будут заняты не только на стройке, но и на производстве ПО «Маяк». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что в прошлом году область отмечала 80-летие атомной отрасли, зарождение которой происходило именно в Озерске. Работать на этой земле, продолжая традиции южноуральских атомщиков – большая честь для молодого поколения, отметил глава региона. Кстати, впервые в 11-летней истории проекта студенты будут работать не только на стройке, но и на производстве «Маяка».

—12 студентов ядерных специальностей УрФУ трудоустроены на предприятие техниками и выполняют реальные задачи под руководством наставников. Практика показывает: многие из тех, кто приезжает сюда бойцами студотрядов, потом возвращаются на «Маяк» специалистами, — заявил Алексей Текслер.

В рамках визита в Озерск губернатор проверил, как идет реконструкция общежития технического колледжа, осмотрел недавно обновленное модульное приемное отделение клинической больницы №71 ФМБА и благоустройство нового городского пространства «Энергия воды». Проект выиграл всероссийский конкурс среди малых городов, его вторая очередь — «Ритм города» — также претендует на победу.

В формате «разворота» Алексей Текслер заехал в поселок Метлино, где по программе «Большой ремонт 74» строится модульная котельная. Это первый новый объект теплоснабжения, построенный на территории городского округа за последние 30 лет. Работы там уже заканчиваются, глава региона поручил максимально оперативно завершить все процедуры.

Новый отопительный сезон жители Метлино встретят с новой котельной. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

— В поселке накопилось немало вопросов, проблематика серьезная: жилищно-коммунальное хозяйство, вывоз мусора, благоустройство, состояние детсада и школы, ремонт ДК. Этими вопросами займется областная комиссия. Представители МинЖКХ, Минобра, Минэкологии и других профильных ведомств вместе с главой встретятся с жителями, зафиксируют все вопросы, о которых шла речь, и подготовят план мероприятий по их решению, — сказал Алексей Текслер по итогам общения с жителями поселка Метлино.