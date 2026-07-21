Превратили опухоль в ледяной шар: врачи избавили челябинца от сильной боли с помощью экстремальной заморозки

У пациента в плече было новообразование размером с теннисный мяч. Фото: Челябинский онкоцентр

Врачи Челябинского онкоцентра впервые использовали экстремальную заморозку, чтобы справиться с десмоидной опухолью - редкой патологией соединительной ткани.

Пациент страдал из-за сильной боли в плече. Причиной мучений был десмоид. Этот редкий вид опухоли формально считается доброкачественным, поскольку не приводит к метастазам. Однако новообразование очень быстро растет и не дает покоя пациенту. У мужчины опухоль возникла под плечевым суставом и достигла размеров теннисного мяча.

Посовещавшись со специалистами из федерального центра, медики решили бороться с десмоидом при помощи криодеструкции. Предстояло разрушить опухоль, охладив ее до -180 градусов. Это делают с помощью газа аргона, который подают под большим давлением в специальный зонд. Метод почти безболезненный, поэтому операцию можно провести под местной анестезией.

Фото: Челябинский онкоцентр

— Формирование «ледяного шара» происходит под постоянным ультразвуковым контролем, что позволяет точно видеть объем деструкции опухоли и исключает риск повреждения прилежащих к ней жизненно-важных органов и структур, — рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЧОКЦОиЯМ Яков Гнатюк.

Пациент благополучно перенес вмешательство. После заморозки боль перестала его беспокоить, агрессивный рост опухоли снизился. Тогда врачи повторили процедуру. Новообразование прекратило расти. Пациенту нужно будет лишь периодически обследоваться, чтобы держать ситуацию под контролем.

По словам главврача онкоцентра Андрея Лукина, заморозку можно использовать и для лечения многих других видов рака. Этот метод спасает, когда опухоль нельзя вырезать либо у пациента противопоказания к хирургической операции.

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