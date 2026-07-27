Южноуральские приборостроители объединяют усилия с разработчиками интеллектуальных систем

Алексей Усков, Иван Куцевляк и Сергей Ведерников на подписании соглашения. Фото: «ИТеК ББМВ»

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Челябинский производитель высокоточных контрольно-измерительных приборов, компания «ИТеК ББМВ», заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией «Голос.Инсмарт», разработчиком программно-аппаратных систем автоматизации. Цель соглашения - развитие российского приборостроения для насыщения отечественного рынка качественной современной продукцией в рамках программы импортозамещения. Соглашение было заключено на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в присутствии первого заместителя губернатора Челябинской области Ивана Куцевляка. Подписи под документом поставили директор ООО «ИТеК ББМВ» Сергей Ведерников и директор ООО «Голос.Инсмарт» Алексей Усков.

— На сегодняшний день локализация продукции нашего производства составляет 95-100%, что подтверждается Реестром российской промышленной продукции и Единым реестром российской радиоэлектронной продукции. Для дальнейшего развития отечественных высокотехнологичных продуктов, в том числе уровнемеров и комплексов-узлов теплоучета, нам требуется привлечение инженерного состава и опыта разработки, проектирования, внедрения современных интеллектуальных технологий, применяемых коллегами из «Голос.Инсмарт», - поясняет Сергей Ведерников.

Алексей Усков, Иван Куцевляк и Сергей Ведерников на подписании соглашения. Фото: «ИТеК ББМВ»

«Голос.Инсмарт» входит в Группу компаний «ИНСМАРТ», которая за 14 лет работы накопила обширный опыт в реализации различных проектов – от разработки программно-аппаратных систем автоматизации до запуска серийного производства. Она осуществляет поставки программно-аппаратных изделий для предприятий концерна «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ММК» и других крупных холдингов.

Компания «ИТеК ББМВ» работает с начала 2000-х гг. и выпускает широкую номенклатуру контрольно-измерительных приборов: датчики давления и температуры, преобразователи давления, разделители сред, клапанные блоки и др. Ее продукция широко используется в нефтегазовой отрасли, энергетике и химической промышленности. «ИТеК ББМВ» выступает и ключевым инвестором совместного проекта: компания вложит 120 млн рублей, основная часть которых – собственные средства.

Заключенное на «Иннопроме» соглашение о стратегическом сотрудничестве обеспечит технологическое лидерство и развитие отечественного приборостроения в таких направлениях, как датчики уровня и комплексные узлы теплового учета, спроектированные по передовым технологиям, которые будут производиться на отечественных предприятиях из российского сырья и комплектующих.

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