Погибли из-за химикатов? Причину массового мора пчел ищут в Челябинской области

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области ищут причину массовой гибели пчел. Мор насекомых зафиксировали сразу в четырех селах Аргаяшского района – Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.

Пока точную причину пчелиного мора установить не удалось. Однако специалисты Россельхознадзора считают, что в этом могут быть виноваты и аграрии, нарушившие правила обработки полей, и пчеловоды, не соблюдающие правила учета. Один из пчеловодов не зарегистрировал свою пасеку «ВетИС». Хотя это обязательное требование, которое действует с сентября 2025 года. Из-за этого сейчас невозможно точно подсчитать потери. За это владельцу вынесли предупреждение. Параллельно специалисты обратили внимание на поля рядом с местом мора. Они были засеяны рапсом. Такие культуры обычно обрабатываются химикатами. Поэтому есть одна из версий, что пчелы могли погибнуть из-за пестицидов. Инспекторы уже отобрали пробы почвы и растений. Их направили в лабораторию, где проверят на содержание агрохимикатов.

– Пока результаты проб еще не поступили. Как только они будут готовы, будем принимать решение, что делать дальше. Экспертизу проводит Челябинский филиал ВНИИЗЖ. Все, что было в наших полномочиях, мы сделали. Теперь ждем заключение лаборатории, – рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как стало известно КП-Челябинск, пчеловоды не были официально оформлены, поэтому пока сложно сказать, кому принадлежали эти пчелы, стояли ли они на учете у ветеринарных врачей, и сколько их вообще было. Сейчас поступило всего два обращения от фермеров. Проверку также проводит природоохранная прокуратура Челябинска.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Аргаяшском районе могли погибнуть более 5 млн пчел.

Тем временем подобные случаи происходят и в других регионах страны. О гибели пчел сообщают пчеловоды из Алтайского края, Башкортостана, Тюменской области.

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