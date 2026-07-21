В 2026 году фестиваль «Пламя Аркаима» пройдет в десятый раз Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкторы со всей страны, историки, археологи, мастера древних ремесел и тысячи любителей истории соберутся в Челябинской области на один из самых ярких фестивалей лета. С 24 по 26 июля 2026 года пройдет юбилейный, десятый, фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Рассказываем, какая программа ждет гостей.

Пламя Аркаима в Челябинской области 2026: программа, расписание

Фестиваль «Пламя Аркаима» пройдет в Брединском районе Челябинской области с 24 по 26 июля 2026 года.

В день открытия фестиваля, 24 июля, гостей уже с 10:00 ждут музейные спецпрограммы: можно будет увидеть старинную мельницу, казачью усадьбу. Днем в шатре пройдет научно-популярный лекторий, а вечером под звездным небом состоится необычный показ серии фильмов «Общий план» с тифлокомментированием.

В 21:00 на площадке Аркаима дадут торжественный старт фестиваля. В это время гостей ожидает огненный перфоманс. Видеоинсталляция, живой огонь и театрализованные зарисовки напомнят зрителям, как все начиналось, как рос и развивался фестиваль. Возжжение пламени Аркаима, традиция, положенная в прошлом году, пройдет на центральном костровище.

В честь праздничного события в свой первый полет в небо Аркаима отправятся молодые соколы-балобаны. Краснокнижных соколят вырастили в центре реабилитации хищных птиц «Холзан». Традиционно летом их отпускают в естественную среду, в этот раз их первый полет пройдет над фестивальным лагерем. Ночь продолжится джем-сейшеном от диджея Влада Этники на главной сцене.

25 июля станет самым насыщенным днем фестиваля. Уже в 7:00 стартует театрализованная экскурсия-погружение «Город солнца». Все желающие могут встретить ранее утро на укрепленном поселении Аркаим, изучая древнюю историю.

С 10:00 начнут работать большая ярмарка мастеров и фуд-корт. Днем на основной площадке развернутся древние забавы: мужские и женские состязания, мастер-классы, игры, показательные бои реконструкторов. Гости смогут попробовать себя в роли древних лучников, научиться сражаться на мечах.

На одной из площадок можно будет познакомиться с древней металлургией, попробовать чеканить украшения, узнать, что скрывается за орнаментами звериного стиля. Тут же будет работать мастерская временной татуировки, где можно нарисовать на своем теле различные орнаменты и символику скифского мира,

Вечерняя программа тоже обещает быть яркой. На сцене выступят оркестр архаичных инструментов, дуэт «Отец и сын» и группа Cantadora из Екатеринбурга. В исполнении музыкантов группы народные мелодии обретут новое звучание: это сочетание аутентичного народного вокала, почти шаманского грува ударных и психоделических рисунков на басу, щедро сдобренных многоголосьем электрогитары.

Поздним вечером на мельнице М-ТЕАТР покажет теневой перфоманс-закрытие. Челябинский коллектив прекрасно зарекомендовал себя благодаря необычным театральным экспериментам, и уже хорошо известен посетителям фестиваля.

Кульминацией праздника станет завершение обжига большой глиняной скульптуры. Композицию «Конь-огонь» создал керамист Станислав Курамин. Несколько часов в течение дня скульптура будет обжигаться огнем, чтобы в полной темноте предстать перед посетителями праздника в жарком пламени костра. Все это пройдет под этно-электронный аккомпанемент диджея Влада Этники.

26 июля в завершающий день фестиваля гости смогут погрузиться глубже в атмосферу Аркаима. Утром пройдет экскурсия по поселению, будут работать музейные площадки – мельница, аул кочевников и музей древних производств.

Проживание во время фестиваля Пламя Аркаима в Челябинской области: стоимость

Организаторы рассказали, что на территории музея-заповедника есть палаточный городок. Он находится на территории верхнего лагеря, по направлению к музею. Поэтому на фестиваль можно приехать со своей палаткой.

На территории палаточного городка есть все удобства: туалет, душ, вода и места для подзарядки телефона. Рядом с палаточным лагерем оборудована парковка для машин.

Специально бронировать место под палатку не надо. По приезде нужно обратиться к администратору на стойке в музее. Там вам расскажут все детали. Для того, чтобы установить палатку на территории музея, нужно заплатить 550 рублей.

Также можно остановиться в гостевом доме. За двухместный номер нужно будет заплатить 3500 рублей за сутки. Стоимость трехместного номера - 3000 рублей. 4000 рублей будут стоить сутки проживания в четырехместном номере. Однако номер нужно бронировать заранее.

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