Город начинается с двора

Рабочие полностью меняют двор дома № 9 на площади МОПРа Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Центр Челябинска дополнили еще одним современным общественным пространством. На пересечении улиц Коммуны и Красноармейской появились новые дорожки, площадка для выгула собак, теннисный стол, камеры видеонаблюдения и зоны отдыха. Одновременно в нескольких кварталах отсюда рабочие полностью меняют двор дома № 9 на площади МОПРа. Этот проект жители придумали сами, добились его поддержки и теперь каждый день следят за тем, как идут работы. Сергей Буяков и председатель Общественной палаты Челябинска Анастасия Лапо отправились на два объекта в Центральном районе Челябинска.

Вместо пустыря – место для отдыха

Общественную территорию на пересечении улиц Коммуны и Красноармейской благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы обошлись более чем в семь миллионов рублей.

За обновление этого пространства челябинцы проголосовали в прошлом году на портале «Госуслуги». Всего в 2026 году в городе благоустроят 19 общественных территорий. 14 из них жители выбрали во время голосования, еще пять включили в список благодаря экономии после проведения торгов.

На площадке появились новые пешеходные дорожки, газон, живая изгородь из кизильника и дикого винограда. Установили скамейки, урны, теннисный стол, оборудовали площадку для выгула собак. Вечером пространство освещают фонари, за безопасностью следят камеры видеонаблюдения.

Территория на пересечении улиц Коммуны и Красноармейской Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Здесь были так называемые козьи тропы. Сначала сделали дорожки там, где уже был пешеходный поток, а потом разместили остальные объекты. Все это для того, чтобы территория была действительно удобной, – рассказал Сергей Буяков.

Во время встречи жители поблагодарили за спортивную площадку, которую построили еще в прошлом году, но попросили установить еще несколько тренажеров. По словам председателя городской Думы, этот вопрос уже обсудили с администрацией Центрального района.

Сергей Буяков оценил тренажеры на новой площадке Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Не пустует и площадка для выгула собак. Ее тоже проектировали с учетом опыта прошлых лет. Здесь установили ограждение с мелкой сеткой, чтобы даже небольшие собаки не могли выбежать наружу. Есть освещение и видеонаблюдение.

– Самое главное – сами собаководы следят за порядком. Они убирают за своими питомцами, напоминают об этом другим, проводят субботники. Когда люди чувствуют, что пространство действительно нужно им, они сами помогают его сохранить, – отметил Сергей Буяков.

«Главное – не ждать, что кто-то сделает все за тебя»

На площади МОПРа, 9 благоустройство проводят по программе инициативного бюджетирования. Сейчас подрядчик снял около 70% старого асфальта и бордюров. Малые архитектурные формы уже заказаны. Пока двор готов примерно на треть.

Эта история началась еще в ноябре прошлого года. Тогда Сергей Буяков встретился с инициативной группой жителей, рассказал, как подать заявку на конкурс инициативных проектов, и ответил на вопросы. После этого горожане вместе с управляющей компанией доработали проект. Его одобрили, и уже этим летом во дворе начались работы.

К осени здесь появятся новая детская площадка, спортивная зона, лавочки, дорожки и современное покрытие. Пока комиссия осматривала двор, рядом продолжал работать трактор. Рабочие укладывали основание для будущих дорожек. Представитель инициативной группы рассказал, что уже после начала ремонта пришлось менять некоторые технические решения.

Анастасия Лапо: «Инициативное бюджетирование дает людям возможность самим предлагать изменения» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Когда начали вскрывать покрытие, увидели вещи, которые невозможно было предусмотреть заранее. Например, стало понятно, что в одном месте нельзя делать так, как было запланировано, иначе потом возникнут проблемы с водой. Пришлось корректировать проект прямо по ходу работ. Но это рабочие моменты, – рассказал он.

Жители не ограничились тем, что предложили идею благоустройства. Они продолжают помогать и сейчас. Когда подрядчик начал демонтировать старый асфальт, жильцы сами переносили урны и другие тяжелые конструкции, чтобы освободить площадку для техники. Каждый день кто-то выходит посмотреть, как идут работы, поговорить с подрядчиком или обсудить возникающие вопросы с управляющей компанией.

– Управляющая компания очень помогает. Есть вещи, которые не входят в программу. Например, где-то нужно перенести коммуникации или решить организационный вопрос. Всегда можно позвонить, и никто не говорит: «Это не наша проблема». Все стараются помочь, – отметил житель дома.

Сергей Буяков считает, что именно так и должно работать инициативное бюджетирование.

– В ноябре прошлого года жители переживали, получится ли у них победить с этим проектом. Сегодня мы видим, что работы идут. Самое ценное здесь – не только новый двор, а то, что жители сами контролируют каждый этап. В сентябре обязательно приедем еще раз и посмотрим результат.

Анастасия Лапо также отметила, что такие проекты становятся примером того, как жители могут менять город своими силами.

– Инициативное бюджетирование дает людям возможность самим предлагать изменения. Это может быть двор, спортивная площадка или место отдыха. Главное – не ждать, что кто-то сделает все за тебя. Здесь мы видим именно такой пример. Люди сами выступили с инициативой, добились ее поддержки и продолжают участвовать в работе, – подчеркнула Анастасия Лапо.

По ее словам, жители могут внести свой вклад не только деньгами. Многие помогают трудом: переносят оборудование, помогают подготовить площадку, следят за тем, как работает подрядчик. Именно поэтому после завершения благоустройства такие дворы, как правило, становятся по-настоящему своими для тех, кто здесь живет.

При этом инициативные проекты – это не только благоустройство дворов, скверов или общественных пространств. Жители могут предложить практически любую идею, которая принесет пользу городу или своему району. Это могут быть культурные, творческие, образовательные или волонтерские проекты, проведение фестивалей, мастер-классов, занятий для детей и другие общественные инициативы. Главное условие, чтобы проект был полезен людям и получил поддержку.

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