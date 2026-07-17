Новые места притяжения: как Курчатовский район благоустраивают по просьбе жителей

Ход благоустройства проверили, пообщавшись с местными жителями. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Челябинск продолжает понемногу преображаться и становиться более удобным и комфортным для жителей. Например, в Курчатовском районе убирают старые ржавые ларьки, а места, где они стояли, превращают в прогулочные зоны с освещением, лавочками, шикарными кустарниками и деревьями.

Благоустройство прогулочной зоны на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и инициативного бюджетирования. Люди сами решают, что они хотят улучшить, и голосуют.

– Большой и самый молодой Курчатовский район меняется к лучшему. Конечно, все еще есть проблемы, но их решают и преображают территории. Мы пообщались с жителями, которые теперь с радостью выходят на прогулку в эти места, и получили много положительных откликов, – рассказывает председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.

Место силы

Кинотеатр «Победа» любят и взрослые, и дети. У каждого поколения есть теплые воспоминания, связанные с этим местом. А скоро тут станет еще комфортнее. Сейчас территория перед ним огорожена, рабочие активно занимаются благоустройством. Они уже обрезали деревья, а вскоре установят новые фонари и камеры видеонаблюдения, посадят деревья и кустарники, установят лавочки.

А звездой этого участка для отдыха станет стильная пергола – конструкция из опор и решетчатой крыши. Здесь работы еще ведутся, но вскоре обещают закончить.

У кинотеатра «Победа» активно идут работы. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

А вот у дома №38 на Комсомольском проспекте люди уже вовсю наслаждаются новым зеленым пространством. Молодые мамы гуляют с колясками, семьи неспешно прогуливаются, пожилые люди идут через него в магазин.

– Мы все вместе очистили это место от ларьков. Жители давно об этом просили, – признается глава Курчатовского района Константин Матыгин.

– Самое главное, что люди довольны! Если честно, я сам приезжал сюда и не видел фасада дома из-за ржавых киосков, которые здесь были десятилетиями, – отмечает Сергей Буяков. – Совсем скоро тут появится сквер – место притяжения для жителей не только района, но и близлежащих территорий. Сюда можно будет приходить с детьми, отдыхать и получать удовольствие.

Всего от культурного комплекса «Победа» до этого нового мини-сквера благоустроено около 11 тысяч квадратных метров. Сделали новые удобные дорожки, высадили кустарники, липы, рябины и даже яблони! Для безопасности уже установили фонари и камеры видеонаблюдения.

Но не торопитесь оценивать это место, ведь работы еще не закончены. Сейчас кое-где досаживают газон. А вскоре установят 26 скамеек, урны и парковочные столбики.

Благоустройство скверов обещают закончить к Дню города. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Скоро все будет выглядеть идеально. Работы хотят закончить как можно раньше, чтобы жители насладились отдыхом в этом месте до наступления холодов.

– В сентябре, когда благоустройство будет закончено, приедем сюда и посмотрим, как это все преобразится и есть ли над чем еще работать, – заверил Сергей Буяков.

А представители Молодежной палаты при Челябинской городской Думе уже сейчас общаются с жителями ближайших домов и узнают, все ли им нравится.

– Жители говорят, что этот сквер становится новым местом притяжения, местом силы. У них появилась новая прогулочная зона. Они отмечают, что район меняется и становится более комфортным, – подчеркнул член Молодежной палаты при городской Думе Сергей Буша.

Лучшее детям

Меняются в лучшую сторону не только масштабные общественные пространства. Небольшая тропинка со скамейками появилась рядом с детским садом №426 в том же районе.

Раньше тут был изношенный асфальт и ржавые старые ларьки. Их снесли, а на этом месте появились лавочки, урны, деревья и кустарники, которые скоро подрастут и станут живой изгородью.

– Этот участок благоустроили по программе «Инфраструктура для жизни» на сэкономленные средства, – объясняет глава Курчатовского района Константин Матыгин.

Работы у детского сада скоро закончат. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

К слову, совсем рядом есть сквер, который сделали в 2025 году на месте парковки. Даже в будний день тут многолюдно – жители района отдыхают на лавочках и качелях.

Сергея Буяков подошел к местной жительнице, которая гуляла с сыном-первоклашкой. Мальчик признался, что ему очень нравится рассекать тут на самокате и просто гулять.

– Иной раз к внутриквартальным территориям подходили по остаточному принципу, они оказывались на втором плане. Но сегодня важное место занимает благоустройство пешеходных зон рядом с детскими садами и школами, – подчеркнул Сергей Буяков.

КП-справка

В 2026 году в Челябинске обновят 19 парков и скверов по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А по программе инициативного бюджетирования улучшат 62 территории – в рамках Народной программы «Единая Россия».

Цифра

17 общественных пространств было благоустроено в Курчатовском районе с 2018 по 2025 год в рамках муниципальных программ по формированию современной городской среды в Челябинске.

В этом году в рамках этих программ будет улучшено 3 общественных пространства и 9 придомовых территорий по программе инициативного бюджетирования.

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