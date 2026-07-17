Власти усилят координацию с АЗС в Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске и Челябинской области будут введены дополнительные меры, чтобы обеспечить топливом заправки региона. Логистику и работу АЗС планируют выстроить более эффективно. Глава региона Алексей Текслер провел совещание по ситуации с бензином в Челябинске и Челябинской области.

Ситуация с бензином в Челябинске и Челябинской области на 17 июля 2026

На заседании оперативного штаба Алексей Текслер отметил, что в последние дни нагрузка на АЗС заметно увеличилась. Это влияет на работу автозаправок и появление очередей в некоторых районах. Власти намерены оперативно стабилизировать ситуацию, в первую очередь за счет усиления координации с топливными компаниями.

– Все решения должны приниматься на основе полной, объективной и оперативной информации. Необходимо ежедневно видеть ситуацию по каждой сети: количество работающих АЗС, остатки топлива, объемы реализации, число бензовозов на линии, динамику поставок по видам топлива.

Сейчас, по данным представителей топливных компаний, большинство автозаправок в Челябинской области продолжают работать в штатном режиме. Однако на устойчивость снабжения влияют сразу несколько факторов. Среди ключевых – выросший спрос на отдельных АЗС, повышенная нагрузка на логистику, а бензовозов не всегда хватает, чтобы быстро доставлять топливо. Еще один чувствительный вопрос – работа независимых операторов, особенно в южных районах области. Профильным ведомствам поручено совместно с бизнесом выработать дополнительные механизмы поддержки и взаимодействия.

Параллельно обсуждаются меры по обеспечению порядка и безопасности на АЗС в местах с наибольшей загруженностью. Алексей Текслер поручил правоохранительным органам патрулировать автозаправки и оперативно реагировать на ситуации с затруднением движения.

По итогам штаба был сформирован пакет первоочередных мер. В Челябинске и Челябинской области будут наращивать логистические возможности – увеличивать количество бензовозов. Экстренные, коммунальные и социальные службы будут в приоритете. Помимо этого, будут проработаны механизмы поддержки независимых операторов.

– Сегодня важно максимально мобилизовать все имеющиеся ресурсы и выстроить четкую координацию действий. Основная задача — обеспечить стабильную работу АЗС, снизить напряженность и гарантировать надежное топливообеспечение жителей, предприятий и социальных учреждений региона, — резюмировал губернатор.

Где купить бензин в Челябинске и Челябинской области на 17 июля 2026: цена, есть ли топливо

В Челябинске и Челябинской области есть несколько сервисов, которые показывают, где можно купить бензин, там же показывается, работает ли конкретная заправка, есть ли там нужное топливо и его цена.

Один из таких — сервис Сбера sberazs.ru. Он отображает на карте все заправки региона и присваивает им статусы: «есть топливо», «возможно есть» или «было недавно». Эти данные формируются автоматически — на основе обезличенных платежей клиентов банка. Алгоритм учитывает только покупки топлива (а не кофе или товаров на кассе), анализирует суммы и другие параметры, чтобы понять, заправлялись ли там недавно.

В сервисе можно выбрать конкретный вид топлива и сразу увидеть, где он с большей вероятностью есть. Если нажать на заправку, откроется подробная карточка: там показывают, когда в последний раз кто-то платил за бензин, какие марки доступны, есть ли ограничения и сколько машин заправлялись за последние минуты. Оттуда же можно быстро построить маршрут.

Есть и народная карта ГдеБЕНЗ. Здесь данные добавляют сами водители: отмечают, есть ли бензин, есть ли очереди или топливо уже закончилось. Работает прямо в браузере, без регистрации. Правда, у такого подхода есть нюанс: точность зависит от активности пользователей. Если отметок много — картина довольно достоверная, если мало — информация может быстро устаревать. Разработчики прямо предупреждают: данные носят ориентировочный характер, а реальную ситуацию лучше уточнять на месте.

Еще один популярный сервис — карта топлива от 2ГИС. Она доступна прямо в приложении или браузере по адресу benzin.2gis.ru и объединяет сразу несколько источников данных. Во-первых, это те же обезличенные транзакции. Во-вторых, отметки самих пользователей. И в-третьих, информация от сетей АЗС о наличии и ценах. За счет такого сочетания сервис старается давать максимально актуальную картину.

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