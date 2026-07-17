После «онлайн-обыска» аферисты украли у челябинки украшения на 1,5 млн рублей, но драгоценности удалось вернуть

Золотые украшения успели перехватить по дороге в Москву. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские сумели вернуть челябинке похищенные мошенниками украшения на 1,5 млн рублей.

Драгоценности аферистам отдала 20-летняя дочь женщины. Обманщики позвонили девушке и под предлогом доставки цветов попросили код из смс-ки. Дальше действовали по типовой схеме: напугали взломом аккаунта на «Госуслугах» и якобы сделанными денежными переводами в недружественную страну, велели сотрудничать с силовиками (вернее, прикинувшимися ими самозванцами).

— Злоумышленники убедили девушку по видеосвязи провести онлайн-обыск в квартире, в ходе которого были обнаружены ювелирные украшения, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Лже-силовики внушили девушке, что драгоценности обязательно сдать на проверку. Запуганную челябинку даже не смутило, что приехавшим за украшениями агентом правоохранительных органов оказалась еще более юная девушка.

Матери обманутая горожанка ничего не говорила, но та сама вскоре заметила пропажу ювелирных изделий и потребовала объяснений.

Выяснив, что натворила дочь, женщина побежала в полицию. Сотрудникам МВД удалось отыскать 18-летнюю девушку-курьера. Ее задержали в Уфе. Девушка рассказала, что и сама стала жертвой обмана. Аферисты заставляли ее с чужими драгоценностями ехать в Москву. Из-за злодеев молодая челябинка теперь стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

Украшения у нее забрали и вернули законной владелице.

— Я даже не знаю, как сказать, насколько я благодарна, — призналась женщина. — Я очень благодарна сотрудникам полиции.

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