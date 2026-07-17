Возрождение православных традиций: семейный фестиваль в Малиновке объединил больше тысячи человек

Для прихожан и гостей была большая развлекательная программа. Фото: Елена Падерина

Ярким событием середины лета стал первый семейный фестиваль в деревне Малиновка. На территории храма Святителя Николая Чудотворца собрались больше тысячи человек. Организованный по благословению Митрополита Челябинского и Миасского Алексия, праздник объединил семьи, наполнил детскими голосами и радостью каждый уголок и доказал: живое общение, традиции и вера по-прежнему важны для людей.

Фото: Александр Баталин

С самого утра здесь кипела жизнь. Официальное открытие началось с молитвы и поздравлений. Благочинный Шершневского благочиния иерей Игорь Ермаков напомнил, что семья — это малая церковь и фундамент всего благополучия.

Фото: Александр Баталин

Настоятель храма иерей Василий Баталин прочитал молитву святым Петру и Февронии Муромским — покровителям домашнего очага и любви. Директор Малиновской школы Галина Мешкова поблагодарила отца Василия за участие в жизни школы и важность разговоров о семейных ценностях. А юный звонарь Александр Баталин радостным перезвоном возвестил о начале праздника.

Фото: Елена Падерина

Фестиваль объединил десятки партнеров — от ремесленников до исторических клубов. Гости водили рекордный хоровод, в котором участвовали больше 200 человек. Работали гончарные и ткацкие мастерские, чеканили монеты, учились боевым искусствам на мягких мечах. Детей катали на лошадях, угощали щами по старинным рецептам и уральским печатным пряником.

Фото: Елена Падерина

Взрослые плели кукол, создавали цветочные композиции, учились пришивать пуговицы и завязывать галстуки. Вечером состоялся трогательный концерт с чествованием многодетных и крепких семей, проживших в браке 25 лет и больше. Звучали былины, выступали танцевальные коллективы, а ведущий Александр Царьков играл на гармони и пел частушки.

Фото: Елена Падерина

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ

Алексей Белкин, владелец трактира «1736», трапезной «Таежный хутор», которые входит в кулинарную артель Южного Урала, считает, что православные праздники близки и понятны людям, а задача организаторов — говорить о них простым, живым языком, особенно с молодежью. По его словам, они делают это от души, и результат очевиден: гости фестиваля запомнили историю Петра и Февронии, узнали, откуда пошел этот праздник.

Алексей Белкин (третий слева) и отец Василий (в центре) с командой организаторов.

- Мы привезли исторические реконструкции, кулинарные забавы, мастер-классы, угощали всех уральским чаем и печатными пряниками, — рассказывает Белкин. — Хороводники заводили песни, люди общались. Наша главная задача — объединить людей, которые перестали разговаривать друг с другом. Такие праздники помогают знакомиться, обмениваться мнениями, отвлекаться от гаджетов.

Фото: Александр Баталин

Отец Василий видит в этом возрождение православных традиций, когда деревня жила вокруг храма — все ярмарки и гуляния проходили именно здесь.

— Когда что-то появляется доброе, яркое, кто-то смотрит и думает: «У них получилось, почему бы и нам не попробовать?» — размышляет отец Василий. — И тогда мы будем делать добрые дела вместе. Этот фестиваль — не реклама храма, а реклама самого формата. Люди видят, что это работает, и тоже хотят участвовать. Хотелось бы, чтобы люди пропускали через себя такие события и сами становились инициаторами добрых дел в своих селах.

Фото: Андрей Сагандыков

— Мы хотим, чтобы наш храм стал культурным центром, — продолжает отец Василий. — Сегодня люди все больше разъединяются — даже за обеденным столом каждый сидит в своём телефоне. Чтобы вернуть живое общение, нужны традиции, события, активности, которые завлекают и объединяют. На уровне деревни или района это непросто, но, слава Богу, находятся люди, которые чувствуют эту потребность и готовы помогать. Почему это важно? Потому что традиции воспитывают, они формируют нашу идентичность. Если посмотреть глубже — путь наших предков на протяжении тысячелетий связан с православием. Мы не придумываем что-то новое, а возвращаемся к своим корням.

Фото: Андрей Сагандыков

Фото: Елена Падерина

ЖИЗНЬ ПРИХОДА: ШКОЛА, ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

Сама Малиновка — место с богатой историей. Когда-то здесь была казачья станица Верховье, занимались сенозаготовкой для лошадей, разводили коров. Но после того как реку Миасс запрудили, семь поселений ушли под воду, и здесь образовалось Шершневское водохранилище. Сейчас энтузиасты с помощью эхолота ищут затопленные деревни, находят старые мосты и артефакты на глубине семи метров.

— Мы хотим, чтобы люди знали свою малую родину, — добавляет отец Василий. — Ведь это наша история, наша земля.

При храме активно работает воскресная школа. Главное, что отличает этот храм, — отношение к детям.

— В нашем храме приветствуют малышей, — говорит прихожанка Екатерина. — У нас очень много детей. Пока родители спокойно стоят на службе, молятся, наши детки сидят рядом, рисуют, играют, общаются. Они уже подружились между собой. Моя дочь сначала говорила: «Мама, не поеду в церковь, там скучно». А теперь спрашивает: «Мама, когда мы уже поедем?» У нас очень чисто: либо вторая обувь, либо носки, все аккуратно. Дети ползают, играют, им комфортно. И это привлекает семьи.

Фото: Александр Баталин

— У нас есть общая цель — послужить России, своему краю, — говорит отец Василий. — Бог сподобил меня служить в Малиновке. Здесь мало что было: ни клуба, ни культурного центра, но вокруг растет много поселков. Людей нужно объединять, и для этого нужны традиции.

При храме растет молодежное движение. Молодые люди приходят на яркие мероприятия, а затем включаются в социальное служение. Отец Василий планирует привлекать их к помощи пожилым, к организации новых событий.

— Мы постоянно что-то делаем, — рассказывает он. — Уже закрепились традиции: рождественский пельменный фестиваль, где лепят пельмени, устраивают конкурсы. Был Сретенский квиз, день молодежи, квесты для школьников. К яблочному Спасу готовим осенние гуляния. В команде появились замечательные оформители, есть тыквы — будем украшать, придумывать сценарии. И большой семейный фестиваль теперь тоже становится ежегодным.

Алексей Белкин, Отец Василий и Екатерина - в редакции КП. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Важно, чтобы молодежь не раздражало слово «патриотизм», — продолжает отец Василий. — Надо найти формы и методы, чтобы влиять мягко, по-доброму, чтобы было интересно и познавательно. Фестиваль показал, что это возможно. Пришло больше тысячи человек из самых разных мест — от мала до велика, целыми семьями. Значит, голод по живому общению огромен.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ

Первый фестиваль «Семьи. Любви. Верности» в Малиновке стал не просто разовым мероприятием, а точкой роста. Он показал, что возрождение православных традиций, объединение людей вокруг храма — это не утопия, а реальность. Каждый, кто пришел, почувствовал тепло, поддержку, радость. И теперь у этих людей есть общая память, общая история.

— Наша задача — чтобы такие праздники стали нормой, чтобы в каждом селе люди знали, что рядом есть место, где их ждут, где помогут, где можно отдохнуть душой, — говорит Алексей Белкин.

— Мы продолжим, — обещает отец Василий. — Будем растить общину, заниматься с детьми, привлекать молодежь. И пусть наш храм станет настоящим культурным центром для всей округи. Ведь именно с семьи, с дома, с веры начинается Родина.

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