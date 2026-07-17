Секса не было, а сервис был: в годовщину легендарной фразы развеяли еще один миф СССР

Сервис был, а слова - нет. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ровно 40 лет назад, 17 июля 1986 года, во время телемоста Ленинград — Бостон прозвучала фраза, ставшая легендарной: «В СССР секса нет». Ее произнесла администратор гостиницы «Ленинград» Людмила Иванова — и, как позже признавалась, до того дня ни разу в жизни не говорила слово «секс» вслух, хотя уже была замужем. С тех пор выражение стало крылатым. Но если задуматься: чего еще «не было» в СССР, но при этом на самом деле было? Принято считать, что не было сервиса. Сервис-стратег, бизнес-практик, автор книг и руководитель проекта «Историст» из Челябинска Елена Золина считает это мифом.

– Есть убеждение, что в СССР сервиса не было. Я, как эксперт в сервисе и маркетинге с опытом более 25 лет, с этим бы поспорила. Не было самого слова «сервис». Не было такой конкуренции, программ лояльности, клиентского опыта, стандартов обслуживания. Но совершенно точно было то, что сегодня многим компаниям снова приходится искать – человеческое отношение.

По словам Елены Золиной, тот самый советский сервис держался не на бизнес-процессах, а на людях.

– Многие до сих пор помнят продавца, который откладывал дефицитный товар для постоянных покупателей, почтальона, знавшего по имени всех жителей улицы или участкового врача, который помнил историю семьи. Это тоже сервис. Человеколюбивый сервис. Просто тогда он рождался не из бизнес-процессов, а из личной ответственности и человеческих отношений.

Современным компаниям все чаще приходится заново искать то, что когда-то было естественным и само собой разумеющееся.

– Сегодня у бизнеса есть технологии, искусственный интеллект и маркетинговые бюджеты. Но главный вопрос остается тем же: чувствует ли человек, что его действительно увидели и услышали? Для меня сервис – это впечатления. И я убеждена, что русский искренний сервис вкупе с бизнес-возможностями вполне может стать новым мировым эталоном.

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