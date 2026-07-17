«Во время родов задели какой-то нерв»: челябинец с редким заболеванием не унывает и пробует новые увлечения

Фото: Надежда Тютикова / hornews.com

Житель Челябинска Фарид Гильманов впервые в жизни попробовал лепить из глины. В 42 года он успел поиграть в КВН, позаниматься легкой атлетикой и даже выступить на танцевальных конкурсах. Это не так-то просто, ведь у Фарида серьезное заболевание – артрогрипоз.

– У меня врачебная ошибка была. Врачи говорят, во время родов задели какой-то нерв, – рассказал Фарид корреспонденту издания hornews.com.

Из-за этого развилось редкое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое фиксирует суставы в неестественном положении и не дает конечностям до конца сгибаться. В детстве Фаридом занимался знаменитый профессор, хирург, ортопед Гаврил Илизаров. Благодаря ему парень к шести годам встал на ноги и даже смог бегать.

Фото: Надежда Тютикова / hornews.com

– Он маме сказал: «Больше никаких операций не делайте. Вот я как смог, пусть так и будет». Но потом я пытался руку выпрямить хирургическим путем, это была ошибка. Из-за этого искривилась спина, – признался Фарид.

Но Фарид не унывает и пробует новые увлечения. Недавно он оказался в инклюзивной мастерской «Про Счастье» для людей с ОВЗ, куда его пригласила Евгения Блинова.

– Я как-то до этого никогда не лепил, – поделился Фарид. – Бывает желание – рисую. Танки, людей, бывает, но там криво получается. Рисовать не очень люблю, вот чертить – да. У меня в школе по черчению оценка «пять» была

Сначала мужчине не хватало сил в руках нормально размять глину – помогала педагог Лилия Каримова. Дальше Фарид приноровился сам: ставил оттиски, регулировал нажатие.

– И результаты, я думаю, будут хорошие. Конечно, он приноровился как-то справляться с бытом, но сейчас лепка включает новые зоны мозга, новое занятие создает новые нейронные связи. Может, и с бытом он будет лучше справляться, – уверена Лилия Каримова.

Лилия говорит, что, может, когда-нибудь они с Фаридом и за гончарный круг сядут. Занятия в мастерской точно будут продолжаться, так как проект «Молодежно и точка» выиграл грант губернатора Челябинской области, а у Евгении Блиновой планов хватает.

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