Пообещали взятку в 5 млн, но отдали только 250 тысяч: бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры задержан в Челябинске

Сергей Путяйкин. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Высокопоставленного сотрудника прокуратуры (с недавних пор бывшего) задержали в Челябинске. По версии следствия, Сергею Путяйкину пообещали заплатить 5 млн рублей. Правда, он успел получать только часть взятки деньгами и не только – всего вышло 250 тысяч.

Как стало известно КП-Челябинск, предполагается, что взамен он защищал интересы двух строительных компаний, которые как подрядчики занимались реконструкцией проблемной теплотрассы на улице 60-летия Октября в Металлургическом районе.

– В первый раз работы были выполнены с нарушениями. Но Путяйкин давил процессуальными мерами, практически принуждал подписать акт выполненных работ и выплатить всю сумму по контракту, – объясняет источник КП-Челябинск.

Сергей Путяйкин с конца 2024 года занимал должность начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Челябинской области. Он проводил прием жителей региона в разных городах. А за несколько недель до задержания его уволили.

Ранее Путяйкин несколько лет возглавлял прокуратуру Нязепетровского района, а до этого он занимал должность заместителя прокурора Советского района Челябинска.

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