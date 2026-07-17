Когда смерчи, тропические ливни и жара закончатся на Урале: объясняет климатолог

Солнце часто сменяется ливнем. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Тропические ливни, жара, паводок и даже смерчи – этим летом погода на Южном Урале удивляет. Резкие перемены и аномалии вызывают много вопросов. Почему все это происходит и когда прекратится рассказала ЕАН кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

Свой рассказ Екатерина Пестрякова начинает с базы. У климата есть три составляющие: тепловой баланс, подстилающая поверхность (океан, лес или поле – то, чем покрыта земля), а также перенос или циркуляция атмосферы.

Например, на Урале преобладает западный тип циркуляции. То есть циклоны и антициклоны чаще приходит к нам именно с запада и двигаются дальше – на восток. Но бывает и такое, когда они идут с юга – в это время на Урале властвует засуха.

– Например, в 1975 году у нас была засуха. Тогда антициклон с нисходящими потоками воздуха сместился на север. И жара была страшная не только на Урале, но и в европейских странах. А на Средиземноморье было прохладно. Такое бывает крайне редко, – рассказывает Екатерина Пестрякова.

Ученая уверена, что изменение климата происходило всегда, просто научные наблюдения на эту тему ведутся всего около двухсот лет. Климатолог подчеркнула, что сейчас на Урале наблюдается сочетание суммированных положительных и отрицательных аномалий:

– Стоит жара, приходят тучи, начинаются грозы, град. Потом быстро все стихает, и жара возвращается. Чем сильнее отрицательная аномалия, тем сильнее положительная.

При этом установившаяся сейчас в Челябинской области погода бывает очень редко. Но и чем-то из ряда вон выходящим происходящее не назовешь. Ведь природные аномалии возникают везде, но в разное время и с разной частотой.

Один из самых острых вопросов сейчас – когда закончится многоводный период, в который вступил Урал еще в 2024 году. Ученая считает, что он будет продолжаться еще два-три года. Но предупредим сразу: это примерный срок, точный никто не назовет. А от этого зависят и более опасные и редкие явления.

– Из-за дождей воздух становится влажным. Влажный нагретый воздух способствует образованию смерчей, которые этим летом были и в Челябинской, и в Свердловской областях. Влажный воздух – это скрытая энергия парообразования, она огромна, – рассказывает Екатерина Пестрякова.

Климатолог подчеркнула, что на Урале проходят именно смерчи, а не торнадо. Последние более разрушительные, они обычно образуются над океаном, выходят на сушу и могут поднять в воздух даже машины.

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