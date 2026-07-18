Серебряный ручей не отпустил: братья 17 и 26 лет утонули в озере под Курганом

Тела молодых людей нашли в воде спасатели. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Курганской области утонули братья — 17-летний подросток и 26-летний молодой человек.

Жарким вечером пятницы два брата поехали отдыхать на озеро Серебряный ручей рядом с поселком Старый Просвет.

По предварительным данным, оба перебрали со спиртным. Навеселе молодые люди отправились купаться. На берег не вернулся ни один из них.

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Близкие забили тревогу. К озеру приехали спасатели. Вскоре они нашли в воде тела обоих братьев.

В региональном СУ Следственного комитета после трагедии начали проверку.

— Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

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