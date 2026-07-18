Серебряный ручей не отпустил: братья 17 и 26 лет утонули в озере под Курганом

В Курганской области утонули братья — 17-летний подросток и 26-летний молодой человек.
Жарким вечером пятницы два брата поехали отдыхать на озеро Серебряный ручей рядом с поселком Старый Просвет.
По предварительным данным, оба перебрали со спиртным. Навеселе молодые люди отправились купаться. На берег не вернулся ни один из них.
Близкие забили тревогу. К озеру приехали спасатели. Вскоре они нашли в воде тела обоих братьев.
В региональном СУ Следственного комитета после трагедии начали проверку.
— Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.
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