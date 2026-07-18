Только в первый фестивальный день продали 1,5 тыс. фонариков. Фото: Мария ДАВЫДОВА

В челябинском парке имени Гагарина прошел Фестиваль водных фонариков. Необычное зрелище привлекло несколько тысяч челябинцев, хотя и начиналось поздним вечером 16 и 17 июля. Играла музыка, а по поверхности карьера возле ротонды поплыли цветы разных оттенков, каждый – с сердечком-огоньком в центре.

Фото: Мария ДАВЫДОВА

Как сообщает Pchela.news, даже организаторы были шокированы количеством собравшихся в парке челябинцев. Горожане жаждали сделать красивые снимки в фотозоне с огромной Луной и на фоне цветов-свечек, сияющих на воде. Энтузиастам пришлось выстроиться в длинные очереди.

Фото: Мария ДАВЫДОВА

Фото: Мария ДАВЫДОВА

— Так много гостей совершенно не ожидали! — призналась администратор арт-проекта «Вместе зажигаем» Анастасия Потапенко. — Надеемся, у людей все-таки позитивные эмоции остаются от нашего фестиваля.

Фото: Мария ДАВЫДОВА

Фото: Мария ДАВЫДОВА

После первого фестивального вечера организаторам пришлось срочно переделать часть работы, чтобы ускорить продвижение очереди. В частности, видоизменили зону запуска цветов на воду.

Фото: Мария ДАВЫДОВА

В администрации Парка Гагарина пообещали, что погасшие цветочки не останутся дрейфовать в карьере. После фестиваля волонтеры возьмутся за уборку водоема и его берегов, все фонарики выловят из воды.

Фото: Мария ДАВЫДОВА

Фото: Мария ДАВЫДОВА

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