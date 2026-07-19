Не ждать, пока прижмет: почему «букет болезней» после 40 — не норма, и что делать, чтобы его не собрать

Многие думают, что после 40 лет набор болезней - норма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главврач челябинской больницы № 1 Дмитрий Тарасов развеял популярный миф о том, что к 50 годам «букет болезней» - это норма. По его словам, давление, повышенный сахар и больные суставы - вовсе не неизбежность, а результат образа жизни, который можно скорректировать.

– Неизбежны только смерть и налоги. А большинство хронических болезней – это не генетический приговор, а сумма привычек, накопленных за жизнь. И их можно отодвинуть, но для этого надо перестать ждать, пока прижмет.

В зоне главного риска — сердце и сосуды. Именно они чаще всего становятся причиной смерти. Но, как подчеркивает врач, до операционной можно и не доводить: контроль давления и холестерина, отказ от курения и нормальный сон снижают риски примерно на треть. Причем важно не только высыпаться, но и не «пересыпать» — вредны обе крайности.

Не менее важна профилактика заболеваний мозга. Тарасов предупреждает, что такие болезни, как деменция и болезнь Паркинсона, могут развиваться десятилетиями без явных симптомов. Когда человек замечает проблемы, бывает уже поздно. Поэтому после 40 лет врачи советуют не игнорировать ментальные чек-апы, больше общаться, нагружать мозг и следить за стрессом.

Говоря о раке, Тарасов подчеркивает: почти 40% случаев связаны с образом жизни. Но люди по-прежнему тянут до последнего, потому что боятся услышать диагноз. Между тем современные методы диагностики позволяют выявлять болезни на ранних стадиях и значительно повышают шансы на успешное лечение.

Ключевую роль в профилактике, по словам Тарасова, играет терапевт, который должен не просто направлять пациента, а сопровождать его и помогать выстраивать систему заботы о здоровье.

– Сдвинуть болезни можно. Для этого нужно следить за питанием, двигаться не менее 150 минут в неделю, спать 6–7 часов, контролировать стресс и с юных лет формировать культуру здоровья,– рассказывает Дмитрий Тарасов.

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