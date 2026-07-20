«Подарила» гражданство за деньги: бывшего капитана полиции отправили в колонию на 8,5 лет за помощь 70 жителям Таджикистана

Женщину признали виновный и отправили в колонию на 8,5 лет. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор Галине Земсковой – бывшей начальнице отдела по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и организации незаконной миграции группой лиц.

– Ей назначено наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей. Также ее лишили звания и права занимать должность в правоохранительных органах, – сообщил источник КП-Челябинск из зала суда.

Вместе с иностранцем Сайфулло Юсуповым она организовала незаконную схему. За деньги они на основании фиктивных документов выдали гражданство более 70 гражданам Таджикистана в рамках Госпрограммы оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Но «бизнес» быстро прикрыли. Весной 2024 года сотрудники УФСБ Челябинской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД региона. А следователи СК области возбудили и расследовали уголовное дело.

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