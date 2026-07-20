День города в Карабаше - спортивный и семейный праздник. Фото: Татьяна Стерхова/Валерий Звонарев.

В этом году в День металлурга Карабаш встречает больше двух тысяч гостей — все они приехали из разных городов России, а также стран ближнего зарубежья, чтобы во время пробежки проникнуться атмосферой маленького уютного городка, а вечером потанцевать под известные хиты и увидеть фейерверк. Журналисты «Комсомольской правды» тоже вышли на небольшую дистанцию вокруг городского пруда и узнали, чем Карабаш притягивает спортсменов.

Пробежать марафон приехали две тысячи человек. Павел Табарчук.

Приезжают за атмосферой

Традиция проводить в День города забеги появилась три года назад по инициативе Русской медной компании. Идея проста: показать, как преобразился город с некогда плохой экологической репутацией. Два раза я приезжала в качестве болельщика, но тут не удержалась и решила пробежать небольшую дистанцию в 5 километров. Понятно, что плелась я в конце, зато получилось по дороге познакомиться с такими же бегунами и узнать, почему из всех мероприятий на День металлурга люди выбирают Карабашский марафон.

— Мы приехали за атмосферой, здесь классная организация и очень красивый мерч, — делятся Кристина и Александра из Озерска. — Дома мы иногда выходим на пробежку, а тут красивая трасса.

Кристина и Александра приехали из Озерска, чтобы пробежать 5 км в хорошей компании. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на большое количество участников, условия в Карабашском марафоне максимально комфортные: есть палатки для переодевания, туалеты на улице и недалеко в торговом комплексе. Перекусить также можно прямо на площади, купить что-то в супермаркете ТРК «Медь» или сходить в кафе.

Накануне и в день марафона синоптики настойчиво рисовали дожди. Их мы так и не дождались. Зато пасмурная погода сделала пробежку максимально комфортной. Особенно приятно бежать вокруг городского пруда: легкий ветерок, влажность и классическая музыка от фонтана придают сил. На середине пути нас встретили волонтеры. Они подают стаканчики с изотоником или водой: надо выпить на бегу и выбросить пустую тару, которую ребята сразу собирают. Еще один интересный нюанс, который я узнала только став участником, — пейсмейкеры реально помогают и вдохновляют. Это профессиональные спортсмены, которые бегут с заданной скоростью, чтобы остальные держали темп. Мне за ними было не угнаться, но музыка и ободряющие слова реально мотивируют.

Пейсмейкеры задают темп и поднимают спортивный дух. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

На последнем километре догоняю пару на вид лет пятидесяти. Позади четыре километра, но они мило беседуют будто вышли на прогулку.

— Мы из Южноуральска, 25 лет отработала на арматурно-изоляторном заводе, а муж у меня кузнец, — говорит Галина Мясникова.

— Ради чего бежите?

— Ради коллекции футболочек, — смеется Галина. — Слышали, что Карабаш самый грязный город. Но сейчас бежали по промзоне — идеальная чистота, благоустроенный пруд, музыкальный фонтан и дышится легко. Такой сказочный уютный городок.

Галина и Константин Мясниковы поразились чистотой города. Фото: Павел Табарчук.

На финише нас встретила толпа болельщиков. Не все приезжают пробежать: есть те, кто поддерживает родных и друзей, а также всех, кто дошел до финиша. Здесь принято «давать пять», а после волонтеры вешают на шею тяжелую медаль, вручают банан, бутылку воды, а девушкам еще и розу.

Встречаю большую шумную семью в ярких блестящих шляпах и с погремушками.

— У нас с мужем сегодня годовщина свадьбы — 17 лет вместе, приготовила ему сюрприз на финише, — делится Надежда Бороздина из Челябинска. — Нас восемь человек, бежим на разные дистанции: я с супругом, трое сыновей, племяшка и две наши мамы. Для нас это уже семейный фестиваль. В Карабаше сталкивается мощь завода и красота природы, это и притягивает.

Семья Бороздиных не только бежит, но и поддерживает других марафонцев. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

Заболивые волонтеры и приободрят, и напоят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На финише девушкам - цветы, детям - мороженое. Фото: Павел Табарчук.

Фото: Павел Табарчук.

Живой символ

У медалей Карабашского марафона отдельная история. В этом году у события появился свой маскот — это животное-символ. На прошлом забеге на дорогу в центре Карабаша вышла лиса. Спокойная и дружелюбная, она будто поприветствовала участников и ушла. Теперь лиса появилась на всей символике марафона: на футболках, сумках и на медалях в виде значка. Кстати, с награды его можно снять и носить на одежде — новый спортивный тренд.

В этом году в Карабаше прошел полноценный марафон. На длинные дистанции решаются не все организаторы — максимум устраивают полумарафоны. В этот раз можно было выбрать дистанции: миля, 5 км, 10 км, трейловые дистанции на 25 или 45 км. Победители вместе с медалью получали денежные призы.

Фото: Павел Табарчук.

Девушки приехали поддержать Ивана. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Павел Табарчук.

Детей здесь ждут

На марафон я приехала с девятилетней дочкой. Пока мама оценивала спортивное гостеприимство, ребенок нашел себе миллион занятий. Для ребятни сделали отдельный забег с ростовыми куклами, в стартовой пакете — футболки с милым лисенком, а на финише вместо банана — мороженое.

Веселее всего было бежать детям. Фото: Павел Табарчук.

Фото: Павел Табарчук.

Также на центральной площади открылся скейт-парк «РМК Экстрим». В честь открытия зрелищные трюки показали свердловские райдеры. Можно было взять первый мастер-класс по скейтборду. Новая площадка рассчитана на любой уровень подготовки: её смогут освоить и новички, и опытные райдеры. Здесь можно кататься на самокатах, ВМХ и MTB-велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и даже беговелах.

Здесь же любимое развлечение для детей в жару — сухой фонтан и большая детская площадка. Так что смело можно брать с собой детей, им точно будет интересно.

На площадке "РМК Экстрим" можно было попробовать новые виды спорта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная площадь Карабаша с сухим фонтаном, скейт-парком и детской площадкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чествуем металлургов

Праздничные концерты в небольших городах — особое удовольствие. Кажется, в День города на площадь приходят абсолютно все жители. И практически все танцуют и подпевают. Традиционно на сцене награждают ветеранов завода, семейные пары, карабашцев, которые активно участвуют в жизни города.

В День города на глваной сцене жителям вручают награды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Карабаш — это город возможностей. Здесь за короткий период времени создано большое количество точек притяжения, пространств для жителей, для гостей города, — говорит советник президента РМК по работе с территориями Станислав Афанасенко. — Город меняется семимильными шагами в лучшую сторону. За три года произошла глобальная динамика развития спортивного направления. Все, что делается в Карабаше, делается людьми. И это показывает их характер и стержень. Большое внимание уделяется городу со стороны градообразующего предприятия. Произошла синхронизация промышленности и развития городского пространства.

Станислав Афанасенко тоже пробежал 5 км, а вечером пришел поздравить карабашцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карабаше живут очень активные люди. Людмила Бороздина родилась в семье шахтеров, сама отработала на обогатительной фабрике девять лет. Сегодня Людмила Вениаминовна погрузилась в волонтерскую работу, за что награждена медалью «Гордость Урала».

— Конечно, город сейчас совершенно другой. Не стыдно гостей принять: въезд в город сделали, центральные улицы хорошие, — рассказывает пенсионерка. — Когда началась спецоперация, я пришла в администрацию и спросила: «Кто у вас вяжет сети?». Мне ответили, что никто и предложили этим заняться. И я организовала движение «Своих не бросаем». Вначале нас было мало, а сейчас больше 30 человек — все пенсионеры. У моего зятя младший брат служит, просил нам передать, что сети наши очень им помогают. Если хоть одну жизнь наши сети спасут, мы рады.

Пенсионеры - самые активные волонтеры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С рождения живет в Карабаше Василий Шухин. В 16 лет он пошел работать на предприятие. Сегодня его праздник, и со сцены рабочий получил благодарность губернатора.

— В мое время здесь было два пути: шахта или завод, — говорит металлург. —Я окончил металлургический техникум в Челябинске и проработал на заводе 50 лет диспетчером, иначе меня называют ночным директором.

Завершился вечер в Карабаше танцами на центральной площади, выступлением поп-группы 5sta Family и праздничным фейерверком.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ощущение, что вечером на площади собирается весь город. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Карабаш — город, который показывает, насколько быстро может меняться среда. Еще совсем недавно люди отказывались ехать сюда даже на день по работе. В 90-е за городом закрепилась дурная слава как зоны экологического бедствия. Вложения в модернизацию предприятия начались с 2004 года при поддержке Русской медной компании. Больше 20 лет понадобилось, чтобы сделать этот город комфортным для жителей. Сегодня здесь живописная набережная на озере Серебры, новые малоэтажные микрорайоны, благоустроенные скверы, спортивные сооружения и дом культуры. Красота, которая иногородним кажется привычной, здесь достигнута титаническим трудом экологов и социальных архитекторов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приглашенной звездой стала группа 5sta Family. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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