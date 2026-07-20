«У нее нет материнских чувств»: отменен приговор оправданной дважды матери, заказавшей киллера для дочери

Светлану дважды признавали невиновной в заказе убийства дочери. Фото: Кадр с видео ntv.ru/peredacha/Za_granyu, СУ СК России по Челябинской области

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор женщине, которая заказала киллера для убийства своей 12-летней дочери. Присяжные признали Светлану невиновной, но приговор отменили на стадии апелляции. Теперь снова дело направили на пересмотр.

– Оправдательный приговор был отменен по доводам апелляционного представления в связи с допущенными существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Избавь меня от дочери»

Все произошло 16 апреля 2025 года. Светлана познакомилась с Андреем в сельском магазине. Женщина предложила ему подзаработать и помочь ей по хозяйству. Он согласился и отправился вместе с ней к дому. Однако уже на месте разговор принял неожиданный и пугающий оборот. Вместо обычной работы по двору женщина начала задавать вопросы о судимостях, а затем прямо предложила избавить ее от дочери.

– Мы пришли к ним, я сел на лавочку и спросил, что делать надо. Двор чистый был. Она начала выдумывать про грядки. А я что, огородник? Эта девочка тоже на улице была. Мама на нее накричала, и она ушла. Женщина начала задавать вопросы, судимый ли я в прошлом, – вспоминал Андрей Алтынов в передаче «За гранью». – Она говорит: «Избавь меня от моей дочери». Я не понял. Она говорит: «Расправься с ней и в речку выкинь». Так неожиданно было. Что за дурдом?

По словам мужчины, она пообещала за это 100 тысяч рублей. В подтверждение «выполненной работы» она потребовала сделать фотографии. Сначала мужчина не поверил своим ушам и ушел. Но спустя некоторое время вернулся, чтобы убедиться, что это не шутка и не недоразумение. Оказалось, женщина настроена серьезно. Более того, в этот момент рядом находилась сама девочка, которая слышала разговор.

– Она позвала дочь, накинула на нее что-то и сказала: «Иди с дядей погуляй». Я там онемел на крыльце. Девочке сразу в лоб сказал все, она ответила, что слышала. Она сначала растерялась, потом плакать начала. Я ее обнял, сказал, что все нормально будет, я ее не трону.

Конечно же, Андрей не повел девочку к реке, а отвел ее в свой дом. Понимая серьезность ситуации, мужчина попросил знакомого связаться с участковым. Вскоре девочку забрали сотрудники полиции. Туда же доставили и ее мать. При этом женщина сначала пыталась отрицать знакомство с ним, утверждая, что видит его впервые. Однако записи с камер наблюдения в магазине быстро опровергли эти слова.

В отношении Светланы возбудили уголовное дело по тяжкой статье — организация приготовления к убийству малолетнего по найму. На время следствия ее поместили в СИЗО. При этом она настаивала на своей невиновности и утверждала, что ее оговорили Андрей и собственная дочь.

Мужчина даже снялся в ТВ-шоу, где прошел детектор лжи. Там полиграфолог подтвердил, что Андрей говорит правду. Маму Светланы такой ответ, конечно же, разочаровал, ведь она верила, что ее дочка ни в чем не виновата. Но не все родственники Светланы поддерживали эту позицию. Были и те, кто был благодарен Андрею за спасение дочери и его честность.

– Она была лишена родительских прав, вела аморальный образ жизни, у нее нет материнских чувств. Спасибо нужно сказать Андрею, который спас, – говорила на шоу «За гранью» родственница Светланы Марина Коренская.

Присяжные решили – невиновна

Первое судебное разбирательство завершилось неожиданно: присяжные вынесли оправдательный вердикт, указав, что событие преступления не установлено. Прокуратура с этим не согласилась и добилась пересмотра дела. Однако и во второй раз присяжные вновь оправдали женщину.

После этого надзорное ведомство снова обратилось в апелляцию. 20 июля 2026 года Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор. Основанием стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при рассмотрении дела. Материалы направлены на новое рассмотрение в Агаповский районный суд, где процесс пройдет заново.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.