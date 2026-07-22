«Ударилась головой о дно»: врачи пересобрали позвоночник девушке с травмой ныряльщика

Фото: Центр Илизарова / ВКонтакте

Заново учится ходить и радуется тому, что стоит на ногах. Такой стала жизнь 23-летней Анастасии после отдыха с друзьями. Большой компанией они отдыхали на карьерах на Старом просвете в Кургане. В какой-то момент девушка решила нырнуть «щучкой» – всего в полутора метрах от берега.

Анастасия резко вошла в воду и ударилась головой о дно. Сначала не отнеслась к этому серьезно. Но, когда вышла на берег, почувствовала сильную боль в шее, трудно было поворачивать голову и даже просто стоять. Ее тут же отвезли в травмпункт.

Оттуда девушку забрали в городскую больницу. Там после обследования на КТ стало ясно, что у нее закрытый перелом шейного позвонка. К счастью, спинной мозг не пострадал. Операцию решили проводить в Центре Илизарова.

Если говорить простым языком, при помощи металлоконструкции хирурги совместили сломанные части позвонка и зафиксировали его с соседним.

– Для девушки день травмы стал вторым днем рождения. Уже на третий день после операции Анастасия делала свои первые шаги, проживая самые счастливые моменты в своей жизни, – рассказали в Центре Илизарова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.