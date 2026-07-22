Помогите Челябинску узнать своих героев! «Комсомольская правда» запускает проект к 290-летию города

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 290-летнего юбилея Челябинска мы хотим показать тех, кто делает его лучше. Это врачи, учителя, волонтеры, неравнодушные соседи и различные мастера своего дела.

Редакция «Комсомолки» совместно с администрацией Челябинска и при информационной поддержке сайта «Хорошие новости» объявляет о старте масштабного проекта «Человек города: 290 лиц Челябинска». Мы хотим создать самую большую цифровую аллею почета и вписать в нее имена тех, кто вносит вклад в развитие столицы Южного Урала в различных сферах. Кроме того, лица участников появятся на грандиозном коллаже, который будет транслироваться на экранах партнера «Амиго-Медиа» и станет частью празднования Дня города в сентябре.

Стать участником проекта может любой совершеннолетний житель Челябинска, который проживает на территории города и помогает сделать нашу малую родину лучше. Мы будем искать их среди героев публикаций КП-Челябинск, обратимся в министерства и ведомства. Но нам не справиться без вашей помощи!

Ваш знакомый библиотекарь приучил всех родственников к чтению? Ваша соседка сделала из двора настоящий райский сад? Вы знаете слесаря, который всегда помогает пенсионеркам с починкой крана и делится хорошим настроением с окружающими?

Присылайте нам свои истории на почту tatyana.sterhova@phkp.ru в следующем формате:

1. Имя и фамилия вашего героя.

2. Его профессия или иной род занятий.

3. Почему именно этот человек должен войти в проект «290 лиц Челябинска»? (конкретное описание достижений, не менее 500 знаков).

4. Район проживания.

5. Его портретная фотография (без других людей), размер не менее 1200 × 1800 px, формат JPEG. Фотография должна быть качественной.

6. Его номер и почта для связи.

Заявки принимаются до 20 августа 2026 года.

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