Мальчик и его мама кричали от ужаса: что натворил самый разыскиваемый преступник России – киллер Андрей Самойлов

Андрей Самойлов жил и начинал криминальную карьеру на Южном Урале. Фото: мвд.рф, Егор Ивлев.

Самый разыскиваемый преступник России – киллер Андрей Самойлов. На счету изверга немало жертв: вместе с другом он напал на семью и убил родителей на глазах их сына, которому тоже досталось, он выжил чудом. А потом жертв становилось все больше.

Уже 35 лет ориентировка с фотографией Самойлова висит в отделах полиции, за него обещают немаленькое вознаграждение – 1 млн рублей. Почему на семью набросились их друзья? За что расстреляли директора магазинов? И кто ответил за эти преступления?

Не пожалели даже ребенка

Большая семья уже готовилась ко сну в просторной квартире на улице Гагарина. Тогда они даже не догадывались, что этот вечер изменит всю их жизнь. Восьмилетний ребенок уже был в пижаме, а его мама расправила постель, когда раздался звонок в дверь. К Ирине и Игорю пришли друзья – Андрей Самойлов и Володя Г. Парни были младше их почти на 10 лет, но ездили с ними на турбазу и рыбалку, заходили в гости и играли, как тогда было принято говорить, с ними в одну из первых финансовых пирамид.

Хозяева пригласили нежданных гостей в свою комнату. Мальчик забрался на свой диван и притих, его бабушка и дедушка ушли в свою комнату, а взрослые начали обсуждать те самые акции. Ирина и Игорь «играли» в акции – принцип был как у финансовой пирамиды. Как позже расскажет сам Владимир Г., парни попросили вернуть им 20 тысяч рублей – якобы они отдали их для покупки техники, которую выдавали Игорю на заводе вместо зарплаты. Если честно, правда ли это – неизвестно. Ведь парни толком не работали, нигде надолго не задерживались и целыми днями гуляли. При этом у Владимира было двое детей и жена.

В какой-то момент спор зашел в никуда. Гости поняли, что им ничего не светит. Тогда Володя Г. вытащил нож и кинулся к Игорю, который склонился над письменным столом сына… Ирина и мальчик в ужасе закричали, тогда Самойлов набросился на женщину. Игорь рванул на улицу, чтобы спастись и позвать на помощь, а мучители в это время обратили внимание на его сына – его тоже ранили, но только один раз.

С ним «разбирался» Владимир Г. Когда подумал, что дело сделано, рванул вместе с Самойловым за сбежавшим Игорем. Но в коридоре столкнулся с бабушкой мальчика, которую всполошили жуткие крики. А на крыльце дома встретили и дедушку, который схватил одного из преступников за руку, но в итоге пострадал и сам.

Ирина не смогла выбраться из спальни и погибла рядом с игрушками сына. А ее муж успел добежать до трамвайных путей, где его подобрала попутная машина и отвезла в больницу скорой помощи. Он уже был в агонии, почти все тело было исполосовано. Врачи боролись за его жизнь до конца, сделали операцию, но все это не помогло. Он скончался тем же вечером.

Их сын и родители Игоря выжили, благодаря помощи врачей. Но дедушка мальчика скончался следующим летом – в 1992 году, ему было всего 54 года.

Вернулся в Челябинск ради мести?

Владимира Г. и Андрея Самойлова опознали сразу – и раненые, и их соседи знали друзей Ирины и Игоря. Поэтому вечером милиция приехала в квартиру мамы Самойлова, но самого юного преступника (парням тогда было всего по 22 года) в городе уже не было.

Друзья сожгли свои паспорта и рванули в Сургут, где заказали новые – поддельные. По чужим документам они ездили на поездах и летали на самолетах. Но все это выяснилось только летом 1997 года, когда Владимира задержали в Сургуте за убийство местного вора – он выстрелил в него во время потасовки из его же пистолета.

Но Владимир утверждал, что его друг-подельник Самойлов живет уже в другом городе – в 1996 году он уехал в Свердловск, с собой у него был украинский паспорт на новое имя. Примерно тогда и выяснилось, что Самойлов все это время не просто подрабатывал киллером, «убирая» людей, но и решал так свои проблемы.

В один из своих дней рождений мужчина расправился со знакомой и забрал у нее магнитофон.

Но наиболее громким стала расправа с директором крупной сети магазинов с колбасой в ноябре 1993 года. Ради этого Самойлов даже вернулся в Челябинск, откуда так поспешно уехал пару лет назад. Бизнесмен вышел утром на работу, но едва отошел от подъезда, в него выстрелили из обреза. Мужчина мгновенно упал, а преступник сбросил огнестрел в черном мешке за углом и уехал на белых жигулях. Удивительно, но он не взял ни крупную сумму денег, которая была у мужчины в сумке, не снял с жертвы дорогие часы, обручальное кольцо и золотую печатку. Что же двигало преступником?

Владимир уверял, что Самойлов избавился от директора магазина из-за денег. Мол, друзья передали через знакомого деньги под проценты этому человеку. Но знакомый погиб, а деньги им возвращать отказались. Но правда ли это? Ведь оба друга были безработные, а Самойлов еще и баловался наркотиками. Так откуда у них могла быть крупная сумма? Может быть, это тоже было заказное убийство?

К слову, Самойлова видела прохожая. Это был молодой худощавый мужчина в короткой черной шубе и белых варежках. А оружие в черном мешке он бросил в детском саду по соседству.

Фото: мвд.рф

За его поимку обещают 1 млн

Владимира осудили в 1998 году, в колонии он провел 19 лет и 8 месяцев.

А вот его друга так и не смогли найти. Андрей Самойлов считается одним из самых разыскиваемых преступников России, ведь ищут его уже 35 лет. По неофициальным данным, его подозревают в совершении, как минимум, пяти убийств и попытке убийства трех человек в Челябинске и Сургуте. Но их может быть в разы больше.

В криминальных кругах ходили слухи, что Самойлова убили еще в конце 90-х. Но следователи не могут быть в этом уверены, поэтому в Следкоме Челябинской области ведется непрерывная работа по его уголовному делу, направленная в том числе на его поиск.

Информация о розыске Андрея Самойлова опубликована и на сайте ГУ МВД Челябинской области. За помощь в розыске обещают немаленькое вознаграждение – 1 млн рублей.

К сожалению, сейчас нельзя даже предположить, как он выглядит, ведь на фото в ориентировке – 16-летний хмурый мальчишка. А сейчас Самойлову уже 56 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.