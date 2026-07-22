Зашел в трамвай с испачканными красным руками: в Челябинске спустя 20 лет нашли и посадили серийного убийцу женщин

Кадр следственного эксперимента на месте преступления: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске вынесли приговор серийному убийце, который охотился на жительниц Металлургического района в нулевых. Жертвами изувера стали пять челябинок в возрасте от 35 до 65 лет.

Женщины шли на работу ранним утром либо возвращались домой вечером, а преступник поджидал их в темноте с ножом. Он бросался на своих жертв, бил, пока те не прекращали дышать. А потом забирал женские сумочки, если они имелись.

Как рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области, в 2007 году израненное тело одной из женщин обнаружили на улице Мира. Близкие убитой заметили, что пропала сумка с личными вещами и телефоном. Этот телефон удалось отыскать месяц спустя, когда убийца вставил в него новую симку. Однако мужчина нагло заявил, что гаджет просто случайно нашел. На утро преступления он сумел организовать себе алиби.

Телефон изъяли, мужчину отпустили, а преступление много лет оставалось нераскрытым. Но потом следователи подняли дело из архивов. Выяснилось, что возможного преступника запомнила кондуктор трамвая. Ей в память врезалось лицо мужчины, который в утро преступления зашел в вагон с испачканными красным руками. Женщина сумела описать приметы.

Когда «нашедшего телефон» челябинца вновь допросили, оказалось, что приметы подозрительно точно совпадают с его внешностью. В конце концов мужчина признался, что на женщину роковым мартовским утром напал именно он.

Следователи на этом не успокоились. Они поискали в архивах другие нераскрытые дела о похожих убийствах в Металлургическом районе. Обнаружилось, что жертвами маньяка в 2004-2005 годах стали еще четыре челябинки. У двух из них мужчина похитил сумки.

Во время следственных экспериментов челябинец показал, как делал подсечку, сбивая с своих жертв с ног, как наносил удары уже упавшим на землю женщинам.

Фото: СУ СК по Челябинской области

Теперь 57-летнего горожанин признали виновным в убийствах, сопряженных с разбоем.

Во время оглашения приговора преступник не выглядел пристыженным или подавленным, из-за решетки посматривал на все происходящее как будто свысока.

Суд отправил его к 13 годам и трем месяцам в колонии строгого режима. Вдобавок мужчину обязали выплатить родственнику одной из убитых 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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