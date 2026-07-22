Сколько заработали челябинские кандидаты в депутаты Госдумы от ЕР, КПРФ и «Новых людей» в 2025 году

18 кандидатов в депутаты Госдумы от Челябинской области опубликовали сведения о доходах и имуществе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центризбирком РФ опубликовал сведения о доходах и имуществе части кандидатов в депутаты Госдумы по федеральным партийным спискам. Пока доступны сведения только о членах трех партий — «Единой России», КПРФ и партии «Новые люди». В реестре — два десятка кандидатов из Челябинской и Курганской областей.

Выдвигающийся по партсписку «Единой России» председатель областного Заксобрания Олег Гербер задекларировал годовой доход в 18,1 млн рублей и 617,4 тысячи рублей на банковских счетах. Действующие депутаты ГД Олег Голиков и Дмитрий Вяткин — 7 млн и 11,3 млн рублей доходов за 2025 год и 269,8 тысячи и 261,2 тысячи рублей на счетах. Меньше всего из южноуральцев-единороссов заработал Андрей Орехов — участник СВО, депутат Заксобрания. У него 2,7 млн рублей дохода, а на счете всего 825 рублей 7 копеек. Ни у кого из перечисленных не указано объектов недвижимости в собственности.

От КПРФ по Челябинской и Курганской областям на думские выборы идут действующий депутат Михаил Берулава (доход 12,5 млн рублей, 568,3 тысячи рублей на счетах, недвижимости нет), депутат Заксобрания Константин Кукрин (доход 13,1 млн рублей, 102, 3 тысячи рублей на счетах, квартиры в Москве и Челябинской области), председатель челябинского обкома Денис Курочкин (доход 1,9 млн рублей, 273,1 тысячи рублей на счетах, три квартиры в Свердловской области), глава фракции КПРФ в Курганской облдуме Виктор Зырянов (доход 4,2 млн рублей, 3,2 млн рублей на счетах, квартира в Кургане), Михаил Голубков (доход 536,1 тысячи рублей, 152 рубля 13 копеек на счетах, квартира и доля в Курганской области).

У «Новых людей» партийный список также объединяет два региона – Челябинскую и Курганскую области. Возглавляет список Максим Гулин, экс-депутат Госдумы и действующий депутат Заксобрания. Он задекларировал доход в 5,8 млн рублей за 2025 год и 21 тысячу 626 рублей на банковских счетах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.