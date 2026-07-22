«Для меня это дикий лес был!»: парень потратил все деньги на старый троллейбус, чтобы открыть в нем необычное кафе

Арсений восстанавливает старый троллейбус из Кургана. Фото: trolleyboos74

Кафе внутри настоящего троллейбуса мечтает открыть 20-летний Арсений Разумовский. Парень уже выкупил ржавый общественный транспорт, который десятилетиями перевозил жителей Кургана, чтобы подарить ему новую жизнь.

«Ржавчины много, но бороться можно»

Идея открыть необычное кафе пришла Арсению около пяти лет назад. Все началось с вечера, когда мимо него проехал старый атмосферный трамвай.

– Подумал, что было бы классно встроить туда кафе. А в 2024 году начали появляться деньги. Тогда я уже точно знал, что хочу фудтрак и точно хочу строить сам. Прицепы-фудтраки – это скучно, – рассказывает Арсений.

Но тогда и речи не шло о том, что это будет именно общественный транспорт. Сначала парень отсматривал всю советскую технику. Месяц он листал сайты торгов и приложения по продаже.

– Троллейбус залез в душу! Выбрал его! Я пока искал, наткнулся на статью – мужик опубликовал объявление о его продаже еще в 2021 году и никак не мог продать, – делится Арсений. – Состояние нормальное. Те троллейбусы, что ходили недавно по Челябинску, были в разы хуже. Ржавчины много, даже очень, но бороться с этим можно.

Фото: trolleyboos74

Родных такая необычная покупка, конечно же, удивила.

– Было примерно так: «Че? Что он опять придумал?» – вспоминает Арсений. – Но все ближайшее окружение поддерживает и помогает в постройке кафе.

К слову, сам парень признается, что ни капельки не боится браться за такой сложный проект. Да, сложно, да, непонятно, зато интересно!

«Пришлось изобрести велосипед»

Проблемной вышла даже перевозка троллейбуса из Курганской области в Челябинск. Как доставить его по трассе, да еще и в таком состоянии?

– Для меня это вообще дикий лес был. Думал КАМАЗом на жесткой сцепке гнать, но это опасно. Грузовой эвакуатор – опасно. Как лучше? По итогу двумя кранами на трал (специальный грузовой прицеп. – Прим.ред.) подняли. В Челябинске так же двумя сняли, – рассказывает Арсений.

Фото: trolleyboos74

Но основательно за ремонт новой техники парень принялся не сразу. Год он работал на складе, чтобы накопить на переделку троллейбуса, а сейчас уволился и вкладывает все накопления в будущее кафе. Но не скрывает, что скоро снова начнет работать – в проект нужно вкладывать очень много денег.

Самой проблемной и долгой в плане переделки оказалась крыша – на нее Арсений потратил около месяца. Ведь готового решения, как переварить ее, в интернете не было.

– Она текла со всех стыков и была главной проблемой. Пришлось изобрести велосипед и сделать ее по технологии обычной гаражной крыши. Смотрится симпатично, функции выполняет, еще и тепло лучше держит, – делится с гордостью парень.

Помимо этого, за последнее время он поменял центральную дверь на теплый алюминий – чтобы кафе могло работать и зимой. Разобрал приборную панель, а потом снял потрепанные сиденья, линолеум и облицовку. Арсений не скрывает: сделано уже так много, что всего и не упомнишь.

Так было до начала работ. Фото: trolleyboos74

А так выглядит промежуточный результат. Фото: trolleyboos74

«Выделиться хочу чаем»

По плану Арсения, кафе начнет работать уже к следующему летнему сезону. Внутри будут столики с сидячими местами, а за рулем – фотозона. Важно, что кафе-троллейбус будет стационарным, ездить по городу оно не будет.

Меню, конечно, пока не разрабатывали – это планируют сделать всей семьей немного позже. Но направление у будущего кафе уже есть. Основным блюдом станут вафли – с зеленью, курицей, лососем, мороженым, ягодами, фруктами…

– Выделиться хочу чаем. По сути, строю кофейню с вафлями, а сам кофе не пью! Но люблю чай, поэтому хочу в меню вкусный чай. Кофе тоже будет – итальянский, – обещает Арсений.

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