Дикость и безумие или память о важных переживаниях? В Кургане священник выступил против татуировок, но не все прихожане с ним согласны

В храм с татуировкой прийти можно, главное – не выставлять ее напоказ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Настоятель курганского храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской иеромонах Афанасий (Коренкин) заявил, что православный верующий не должен делать татуировки.

— Для людей, которые воспитаны в христианской культуре, в христианском мировоззрении, которые мыслят человека как образ Божий, как храм Духа Святаго, конечно, это, можно сказать, безумие, — заявил отец Афанасий в интервью медиахолдингу «Область 45».

Священник сравнил татуировки с рисованием граффити на фасадах Троицкого собора или курганского драмтеатра. Он заявил, что даже шрамы нельзя прикрывать татуировками. При этом отец Афанасий согласился сделать исключение для мужчин, которые наносят на кожу рисунки в честь боевого братства, но ни в коем случае не для женщин, не для учителей и не для деятелей культуры, так как на их телах татуировки – это «дикость, которая бросается в глаза».

Если татуировки уже есть, в церковь приходить все же можно. Но рисунки на теле священник рекомендует прикрыть.

Преподаватель танцев Светлана Волосникова так и делает. У нее девять татуировок, и девушка уверена, что рисунок на коже никак не меняет ее веру и не определяет, хороший она человек или плохой. Для жительницы Кургана татуировка – не просто влияние моды, а осознанный и глубоко личный шаг.

—Каждое тату отображает определенный этап моей жизни, и будет, наверное, очень интересно в старости на себя смотреть и вспоминать: «О, вот здесь было вот так, а здесь я чувствовала вот эти переживания, — призналась Светлана Волосникова.

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