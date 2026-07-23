Аномальная жара всех остановила: в Курганской области ввели ограничения на трассах

Температура в Зауралье подскочит выше тридцати Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганскую область вернулась аномальная жара. Из-за этого на всех федеральных трассах региона ввели ограничения. С 8:00 до 20:00 23 июля запрещен проезд грузовиков.

— Ограничение продлится в период жаркой погоды (температура воздуха выше +32 градусов), — уточнили в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор». — Оно вводится в целях сохранности дорожного покрытия.

По данным Курганского гидрометцентра, в четверг днем в регионе будет +27, +32 градуса, дождей не прогнозируют.

В пятницу 24 июля возможны кратковременные дожди, но температура поднимется до +28, +33. Такой же погода останется и в субботу 25 июля.

Зной будет сопровождаться безветрием ночью и очень слабым ветром в светлое время уток.

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