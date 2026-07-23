Ковры против сорняков и бражка для помидоров: какие дачные лайфхаки победили в конкурсе от «Комсомолки»

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В День дачника, который негласно отмечается в России сегодня, 23 июля, свои заслуженные награды получили главные герои сезона — авторы-изобретатели, чьи дачи процветают благодаря их огромному опыту ведения хозяйства. Мы подвели итоги конкурса дачных лайфхаков, где победителей выбрали читатели «Комсомолки».

Победители получили сертификаты от партнера нашего конкурса - компании «Ангора» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

География наших победителей в этом году вышла за пределы Челябинска: лучшими были признаны лайфхаки от авторов из соседних населенных пунктов. Первое место заняла Светлана из Полетаево. Ее лайфхак о том, как бороться с сорняками с помощью ковров, понравился 75 читателям «Комсомольской правды». Вот как он звучит:

«Как подвязывать помидоры и поливать огурцы, уже ни для кого не секрет. Готова представить вашему вниманию свою инновационную разработку — ковры! Да, да, именно ковры мои лучшие помощники по наведению порядка в огороде. Раньше мы боролись с сорняками всей семьей, перепробовали все отравы, но ничего не помогало. Тогда мы решили не выбрасывать старые ковры, а оставить их в огороде. О, чудо! Никаких сорняков уже третий год. Мягкое покрытие, которое само отмывается проливными челябинскими дождями».

Подарок для Светланы передаст ее племянница Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Приз для Светланы забрала племянница, которая живет в Челябинске. По ее словам, приезжая в гости к тете, всегда будто оказываешься на арабском базаре. Один из ковров, кстати, как раз принадлежал сестре победительницы.

Второе место завоевала Лариса из Кургана, приславшая целых два лайфхака для роста помидоров. Их оценили 34 и 41 читатель. Лариса предложила рецепт специального раствора (бражка), настоянного на ягодах от компота, старом варенье, дрожжах и хлебе. По словам ее брата, забравшего приз, на даче у сестры помидоры всегда созревают быстро и получаются очень вкусными и большими.

Брат занявшей второе место Ларисы отвезет подарок в Курган Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Третье место досталось Александру из Копейска, который поделился обновлениями на его дачном участке. Приехать призер, к сожалению, не смог, но мы обязательно передадим ему подарок.

Каждый из победителей получил яркую и красочную книгу от издательского дома «Комсомольская правда» с рецептами десертов из даров природы, а также сертификаты в магазины партнера нашего конкурса — оптово-розничной компании «Ангора», где они смогут выбрать товары для дома и сада, от банок и контейнеров до ковров и посуды.

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