В лесу нашли скелет: в Челябинске раскрыли загадочное исчезновение молодого человека 27-летней давности

Челябинец совершил убийство из-за машины. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске спустя 27 лет удалось выяснить судьбу загадочно пропавшего молодого человека. По подозрению в его убийстве задержали рецидивиста.

В мае далекого 1999 года 23-летний челябинец уехал куда-то с 26-летним знакомым на своем ВАЗ-2108. С тех пор его никто не видел. Знакомый тоже куда-то делся, отыскать его не удалось.

Лишь спустя много лет стало известно, что знакомый уехал на Алтай. С тех пор он трижды побывал за решеткой – отбывал сроки за тяжкие преступления. После очередной отсидки мужчина возвратился в родной Челябинск. Обзавелся собственным домом, завел маленькую собачку.

А потом к нему в спальню ворвались росгвардейцы.

Фото: СУ СК по Челябинской области

Дело в том, что следователи продолжили изучать старое дело, выяснили подробности биографии мужчины и место его жительства. Вскоре 53-летний челябинец сознался в убийстве.

Как выяснилось, горожанин хотел присвоить машину своей жертвы, но справедливо полагал, что так просто ему автомобиль не подарят. Он лживо попросил у младшего знакомого помощи: якобы нужно было перевезти вещи. На ВАЗе молодые люди доехали до Челябинского городского бора.

Убийца сидел на заднем сиденье. В тени деревьев он накинул проволоку на шею водителя и задушил его, а потом закопал тело в лесу, недалеко от Митрофановского кладбища.

— В ходе поисковых мероприятий обнаружены скелетированные останки человека, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

В отношении рецидивиста теперь возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем

— Советским районным судом по ходатайству следователя фигурант на два месяца заключен под стражу, — уточнили в региональном ГУ МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.