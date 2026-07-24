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Происшествия24 июля 2026 2:00

«В худшем случае – авария с жертвами»: почему школьники поджигают релейные шкафы и как их вычисляют

Челябинский СК на транспорте раскрыл поджог релейного шкафа
Дарья МАРКОВА
Челябинский СК на транспорте каждый день работает ради безопасности жителей региона.

Челябинский СК на транспорте каждый день работает ради безопасности жителей региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все чаще появляются тревожные новости о подростках, которые под влиянием кураторов идут на страшные преступления – поджигают релейные шкафы на железной дороге. Почему это таит в себе смертельную опасность? Какая ответственность грозит за такую «шалость»? И почему дети идут на это? На все вопросы накануне Дня сотрудников органов следствия ответили в Челябинском следственном отделе на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отдел занимается преступлениями, совершенными на объектах транспорта и связанных с транспортной безопасностью. В основном это получение и дача взяток, коммерческие подкупы. Отдельная частая категория – преступления, совершенные на ЖД-транспорте: сходы подвижного состава, железнодорожные травмирования. Но все это смело можно назвать традиционными преступлениями. А ведь есть еще и те, что имеют повышенную опасность для общества. О поджигателях релейных шкафов сегодня и поговорим.

16-летний подросток по «заданию» кураторов попытался совершать террористический акт на железной дороге. Произошло это еще днем 31 июля 2025 года. Тогда парень отправился на станцию «244 км», которая находится в Челябинске.

Там он облил легковоспламеняющейся жидкостью один из релейных шкафов и поджег его. Он попытался вскрыть еще два релейных шкафа, которые были рядом, надеясь поджечь и их, но ничего не вышло. Он сбежал, когда увидел идущего мимо человека.

Тогда за дело взялись сотрудники СК на транспорте и УФСБ Челябинской области. Во время расследования они вышли на юного преступника. А переписка в его телефоне и экспертизы только подтвердили, что поджогом занимался именно он. Да и сам парнишка ничего не отрицал – он во всем признался.

Сейчас это уголовное дело находится в суде. Скоро подростку вынесут приговор, а сроки по этой статье немаленькие. Ему грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. А уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет.

В прошедшем 2025 году Челябинский следственный отдел на транспорте возбудил три уголовных дела по статье «Террористический акт», обвиняемыми по ним проходят пять несовершеннолетних.

– Релейные шкафы – важнейшие элементы железнодорожной автоматики и телемеханики. Они обеспечивают передачу сигналов, управление стрелками и светофорами, а значит, напрямую влияют на безопасность движения поездов. Повреждение или уничтожение такого оборудования способно привести к серьезным сбоям в работе железной дороги, задержкам пассажирских и грузовых составов, а в худшем случае – к аварийным ситуациям с жертвами. Именно поэтому подобные преступления расцениваются как особо опасные и требуют незамедлительного реагирования правоохранительных органов, – объясняет руководитель Челябинского следственного отдела на транспорте Игорь Казьмин.

Чаще всего на такие преступления идут подростки, чтобы получить «легкие» деньги. Да и преступление, на первый взгляд, кажется не таким уж и серьезным. Но уголовная ответственность за него довольно-таки значительная.

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