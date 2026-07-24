«В худшем случае – авария с жертвами»: почему школьники поджигают релейные шкафы и как их вычисляют

Челябинский СК на транспорте каждый день работает ради безопасности жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все чаще появляются тревожные новости о подростках, которые под влиянием кураторов идут на страшные преступления – поджигают релейные шкафы на железной дороге. Почему это таит в себе смертельную опасность? Какая ответственность грозит за такую «шалость»? И почему дети идут на это? На все вопросы накануне Дня сотрудников органов следствия ответили в Челябинском следственном отделе на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отдел занимается преступлениями, совершенными на объектах транспорта и связанных с транспортной безопасностью. В основном это получение и дача взяток, коммерческие подкупы. Отдельная частая категория – преступления, совершенные на ЖД-транспорте: сходы подвижного состава, железнодорожные травмирования. Но все это смело можно назвать традиционными преступлениями. А ведь есть еще и те, что имеют повышенную опасность для общества. О поджигателях релейных шкафов сегодня и поговорим.

16-летний подросток по «заданию» кураторов попытался совершать террористический акт на железной дороге. Произошло это еще днем 31 июля 2025 года. Тогда парень отправился на станцию «244 км», которая находится в Челябинске.

Там он облил легковоспламеняющейся жидкостью один из релейных шкафов и поджег его. Он попытался вскрыть еще два релейных шкафа, которые были рядом, надеясь поджечь и их, но ничего не вышло. Он сбежал, когда увидел идущего мимо человека.

Тогда за дело взялись сотрудники СК на транспорте и УФСБ Челябинской области. Во время расследования они вышли на юного преступника. А переписка в его телефоне и экспертизы только подтвердили, что поджогом занимался именно он. Да и сам парнишка ничего не отрицал – он во всем признался.

Сейчас это уголовное дело находится в суде. Скоро подростку вынесут приговор, а сроки по этой статье немаленькие. Ему грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. А уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет.

В прошедшем 2025 году Челябинский следственный отдел на транспорте возбудил три уголовных дела по статье «Террористический акт», обвиняемыми по ним проходят пять несовершеннолетних.

– Релейные шкафы – важнейшие элементы железнодорожной автоматики и телемеханики. Они обеспечивают передачу сигналов, управление стрелками и светофорами, а значит, напрямую влияют на безопасность движения поездов. Повреждение или уничтожение такого оборудования способно привести к серьезным сбоям в работе железной дороги, задержкам пассажирских и грузовых составов, а в худшем случае – к аварийным ситуациям с жертвами. Именно поэтому подобные преступления расцениваются как особо опасные и требуют незамедлительного реагирования правоохранительных органов, – объясняет руководитель Челябинского следственного отдела на транспорте Игорь Казьмин.

Чаще всего на такие преступления идут подростки, чтобы получить «легкие» деньги. Да и преступление, на первый взгляд, кажется не таким уж и серьезным. Но уголовная ответственность за него довольно-таки значительная.

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