Пока один поднимал тяжелое кашпо и бросал его на дорогу, другие смеялись и снимали на телефон. Фото: камеры наблюдения / администрация г. Челябинска

Минувшей ночью на проспекте Ленина несколько подростков решили «проверить на прочность» цветочные кашпо, которые едва успели развесить на дорожных ограждениях. Возле здания Заксобрания, у поворота на Кировку один из юных хулиганов, с трудом сохраняя равновесие, поднял тяжелое кашпо с забора и опрокинул его на проезжую часть. Другие в это время снимали дерзкую выходку на видео.

В центре Челябинска группа подростков выкинула цветочное кашпо на проезжую часть Источник: камеры наблюдения / администрация г. Челябинска

Цветочные украшения не успели провисеть и недели: труд озеленителей был уничтожен в считанные секунды. Проступок попал на камеры видеонаблюдения. Учреждение «Горзеленхзоз», которое занимается выращиванием цветов и размещением их на улицах Челябинска, подсчитывает ущерб и готовит заявление в полицию.

— Надеемся, что записи с наших камер помогут установить личность «героя» и его настигнет не только общественное порицание. Красота в городе создается для всех, а крушить ее — стыдно и наказуемо, — сообщили в администрации Челябинска.

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