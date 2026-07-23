«Бесей не вышел нас встречать»: коту с тяжелым заболеванием понадобился донор крови

Фото: Наталья Романишина / hornews.com

Пять лет кот Бесей жил с диагнозом, который мог в любой момент оборвать его жизнь. У животного был лейкоз, но болезнь не проявлялась: он оставался ласковым, активным и встречал хозяев у двери вместе с другим котом Орешком. Но как-то вернувшись домой, Наталья Романишина и ее муж поняли, что питомцу стало хуже.

– Бесей не вышел нас встречать. Хотя обычно, когда мы приходим домой, начинаются «писки-визги», коты бегут обниматься. А тут он притих. Взвесили – пока нас не было он сбросил около 800 граммов. Было видно, что у него температура, и он давно не ел, – рассказала Наталья корреспонденту hornews.com.

В ветеринарной клинике выяснилось, что иммунитет кота практически отказал. Несколько дней хозяева ставили ему уколы и кормили из шприца, но врачи предупредили, что Бесею необходимо переливание крови.

И тут семья столкнулась с проблемой. Найти кошку-донора оказалось крайне сложно. Бесей весит почти шесть килограммов, поэтому ему нужен был крупный здоровый кот – от семи килограммов. Даже Орешек, который живет вместе с ним, не подошел.

– Я не подозревала, что у нас такая проблема с кошками-донорами. Когда вся эта история закончится, буду Орешка возить на донацию. Он весит больше пяти килограммов, привит и здоров – пусть кому-то поможет, – отметила хозяйка Бесея.

Спасти кота удалось почти случайно. Донором стал девятикилограммовый рыжий мейн-кун Лева. Его хозяева были в отъезде, но, узнав о ситуации, согласились помочь и попросили знакомых забрать кота из квартиры для процедуры. По словам зооволонтера Анастасии Савельевой, подобные случаи происходят регулярно, но в Челябинске пока нет единой базы добровольных кошек-доноров.

– Знаю несколько владельцев кошек-доноров, которые периодически помогают в таких ситуациях. Сложность в том, что у кошек есть разные группы крови, а животное еще должно подходить по весу и быть обследованным. Тем, кто столкнулся с такой проблемой, я советую обращаться в крупные приюты – там можно найти здоровых животных, – объяснила Анастасия.

По словам волонтера, идея создать базу кошек, готовых стать донорами, давно обсуждается среди зоозащитников. Но пока у большинства активистов не хватает времени, ведь ежедневно они заняты помощью бездомным животным.

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